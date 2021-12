Messi laat kassa rinkelen bij Paris Saint-Germain: ‘Impact is ongelooflijk’

Donderdag, 23 december 2021 om 09:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:49

De komst van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain heeft de kassa doen rinkelen in de Franse hoofdstad. Sinds de Argentijn arriveerde in Parijs verkocht de club meer shirts, werden er meer sponsordeals gesloten en steeg het aantal volgers op sociale media. Volgens Marc Amstrong, die bij PSG verantwoordelijk is voor het afsluiten van de sponsordeals, had de shirtverkoop nog vele malen hoger kunnen liggen als er geen pandemie was geweest.

"De komst van Lionel Messi is echt waardevol voor ons", vertelt Armstrong tegen BILD en SPOX. "Economisch gezien is de impact ervan ongelooflijk. We denken dat we vorig jaar meer shirts hebben verkocht dan welke andere club dan ook. En het huidige jaar wordt nog beter. De vraag naar de shirts is met nog eens dertig tot veertig procent gestegen." De shirts van Messi, die doorgaans in Azië worden geproduceerd, kunnen door de coronapandemie lang niet altijd geleverd worden. "Als we meer zouden kunnen produceren, zouden we meer verkopen."

Armstrong bevestigt dat PSG in het seizoen 2021/22 bijna een miljoen shirts van Messi heeft verkocht. Ook de wedstrijden zijn in een vroeg stadium uitverkocht. De hoofdsponsor van PSG heeft beloofd dat tickets betaalbaar dienen te blijven voor het grote publiek, ongeacht de vraag. "Er is een enorme vraag waar we op dit moment helaas niet aan kunnen voldoen, dus de belangstelling voor de secundaire markt groeit zoals je zou verwachten", aldus Armstrong, die een prijsstijging in de toekomst niet uitsluit. "Het zou niet verwonderlijk zijn als de prijzen met ingang van komend seizoen zouden stijgen."

Ook de sponsorhype laaide al op voordat Messi zijn contract had ondertekend bij Paris Saint-Germain. "Er kwamen heel veel vragen over", stelt Armstrong. "Toen hij tekende hadden we meteen een flinke stijging in het aantal aanbiedingen." PSG sloot onder meer deals met Autohero, Crypto.com, Smart Good Things en Gorillas. De deal met Crpto.com leverde alleen al een slordige 25 miljoen euro op. Bovendien nam het aantal volgers op de verschillende socialmediakanelen fors toe. "Onze community heeft een recordhoogte bereikt met 150 miljoen volgers." PSG heeft 11 miljoen volgers op Twitter, 54,2 miljoen volgers op Instagram en 45,8 miljoen likes op Facebook.