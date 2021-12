Wormuth giftig na ‘fangfrage’: ‘Wil je serieus met mij praten, alsjeblieft'

Donderdag, 23 december 2021 om 08:52 • Laatste update: 08:57

Frank Wormuth ontkent contact te hebben gehad met FC Groningen om Danny Buijs op te volgen, zo vertelde hij woensdagavond bij ESPN. De trainer van Heracles Almelo werd na het gelijkspel tegen SC Cambuur (1-1) door verslaggever Sjors Blaauw gevraagd naar het gesprek dat hij zou hebben gehad met de clubleiding van de Groningers, maar daar was de Duitser niet van gediend. Woensdag werd bekend dat Groningen op zoek moet naar een nieuwe coach, daar Buijs aan het einde van het seizoen vertrekt.

Volgens informatie van Blaauw zou Wormuth op gesprek zijn geweest in het hoge noorden. "Ik heb begrepen dat jij op gesprek bent geweest bij FC Groningen, hoe was dat?", snijdt de verslaggever van ESPN het onderwerp aan. "Ik heb geen gesprek gehad met Groningen, hallo", antwoordt Wormuth. "In Duitsland noemen we dat een fangfrage (beladen vraag, red.). Wil je serieus met mij praten, alsjeblieft. Dit is geen thema nu. Dit is voor het eerst dat ik hoor dat Danny Buijs vertrekt bij Groningen. Ik ben trainer van Heracles en sta hier onder contract. Doe dat niet."

Volgens Wormuth is er niks waar van het gerucht over FC Groningen ??#HERCAM pic.twitter.com/paHCfkGMAC — ESPN NL (@ESPNnl) December 22, 2021

De link tussen Wormuth en Groningen is snel gelegd, daar technisch directeur Mark-Jan Fledderus de Duitser in 2018 naar Heracles Almelo haalde als opvolger van John Stegeman. Aan de aanstelling ging destijds een nauwkeurige selectieprocedure vooraf. "De laatste tien jaar heeft hij bij de Duitse voetbalbond bijgedragen aan de ontwikkeling van het Duitse voetbal en de Duitse trainers", sprak Fledderus eerder over Wormuth. "Wil je dat doen, dan moet je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Frank heeft zich altijd doorontwikkeld. Niet alleen neemt hij een groot netwerk mee, ook heeft hij kennis en expertise."

Wormuth is bezig aan zijn vierde seizoen in Almelo en heeft nog een contract tot komende zomer. Afgelopen maart werd de verbintenis met een jaar verlengd. De Duitser eindigde met de Heraclieden achtereenvolgens als zevende, achtste en negende in de Eredivisie. Dit seizoen gaat het een stuk moeizamer. Heracles verzamelde slechts achttien punten uit achttien wedstrijden en gaat als nummer dertien de winterstop in. Grote smet op het seizoen was het wegvallen van Rai Vloet, die in november betrokken raakte bij een dodelijk ongeval. Het is zeer de vraag of hij dit seizoen nog terugkeert bij de Almeloërs.