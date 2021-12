Brian Brobbey doorstaat medische keuring en is bijna van Ajax

Donderdag, 23 december 2021 om 07:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:58

De transfer van Brian Brobbey naar Ajax bevindt zich in de afrondende fase, weet De Telegraaf. De aanvaller, die op huurbasis wordt overgenomen van RB Leipzig, heeft de medische keuring doorstaan. Brobbey liet zelf al meerdere keren via sociale media doorschemeren in Amsterdam te zijn. Verwacht wordt dat de transfer snel door de clubs wereldkundig wordt gemaakt.

Volgens bovengenoemd dagblad zijn beide clubs 'optimistisch over een positieve afloop', waardoor Brobbey toestemming heeft gekregen om de medische keurig alvast te doorlopen. Dit zou anders in de vakantie van de aanvaller moeten plaatsvinden. BILD kwam maandag met het nieuws dat Brobbey na afloop van de laatste competitiewedstrijd van RB Leipzig tegen Arminia Bielefeld afscheid had genomen van zijn ploeggenoten, waarmee duidelijk werd dat niets een terugkeer in Amsterdam nog in de weg zou staan.

Brobbey hoopte op een ommekeer bij Leipzig met de trainerswissel, maar komt ook onder de nieuwe trainer Domenico Tedesco amper aan spelen toe. Een terugkeer bij Ajax was voor de aanvalsleider dan ook de enige oplossing, zo klonk het al langer. De spits wilde graag terug naar Ajax en de Amsterdammers zagen een terugkeer ook wel zitten. Ajax moet het tussen 9 januari en 6 februari stellen zonder Sébastien Haller, die met Ivoorkust actief zal zijn op de Afrika Cup. Het is onduidelijk of Ajax een optie tot koop heeft bedongen in de huurovereenkomst met Brobbey.