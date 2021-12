ESPN gaat los op interview van Danny Makkelie: ‘Kinkklare lariekoek’

Donderdag, 23 december 2021 om 07:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:29

Danny Makkelie heeft woensdagavond met een interview na afloop van de wedstrijd Willem II - NEC (0-1) voor opschudding gezorgd in de studio van ESPN. De arbiter werd ter verantwoording geroepen na een vermeende rode kaart van Calvin Verdonk, maar wilde daar zelf niets van weten en noemde het een 'gemiste gele kaart'. De uitleg van Makkelie schoot in het verkeerde keelgat bij Jan Joost van Gangelen, Pierre van Hooijdonk en Arnold Bruggink.

Verdonk probeerde met een sliding op de achterlijn een voorzet van Ché Nunnely te blokkeren, maar raakte daarbij de binnenkant van de rechterenkel van de aanvaller van Willem II. Makkelie greep niet in en verscheen na afloop voor de camera's van ESPN. "Dit is een honderd procent gemiste gele kaart, die mogen wij niet missen", aldus de arbiter. "Wij zien de overtreding, maar we hebben hem niet goed ingeschat. Bij een gele kaart grijpt de VAR niet in, dus die mag dat ook niet adviseren. Het zou mooi zijn als de VAR zou zeggen dat het geel is, maar dat mag niet. Dat is het protocol."

De bewuste overtreding van Calvin Verdonk op Ché Nunnely.

Makkelie is verbaasd dat de studiogasten van ESPN het beoordelen als een rode kaart. "De tackle is keurig over de grond", gaat hij verder. "Hij houdt zijn been laag en raakt hem aan de binnenkant van de schoen. Er is helemaal geen sprake van ernstig gemeen spel. Is de voet of het been hoger, dan is er geen discussie. Dit is een tackle die keurig over de grond wordt uitgevoerd. Honderd procent een gele kaart. In het veld waren er ook geen reacties van de spelers, daarom vind ik het verrassend dat men het rood vindt."

De uitleg van Makkelie leidde tot verbazing in de studio. "Dit is natuurlijk kinkklare lariekoek. Dus alle Willem II-spelers hadden Makkelie moeten aanvallen", haakt Van Gangelen in. "Hij heeft het erover dat de tackle laag blijft en op de enkel komt. Maar je kan hier gewoon je enkelbanden mee afscheuren", aldus Van Hooijdonk. "Je enkel breken, Pierre", vult Van Gangelen aan. "Dit is net zo erg als wanneer het tien centimeter hoger komt. Dit is gewoon gemeen spel en een rode kaart." Makkelie gaf afgelopen zonderag wel een rode kaart aan Doke Schmidt, die tijdens SC Cambuur - sc Heerenveen hard doorging op de knie van Tibor Halilovic.

In de studio wordt de vergelijking gemaakt met de rode kaart die FC Groningen-verdediger Neraysho Kasanwirjo dinsdagavond kreeg na een overtreding op Dani de Wit. Volgens de gasten in de studio hangt tegenwoordig veel samen met de reactie van de spelers. "Dani de Wit voelt hem echt wel, maar die voelt hem echt niet zoals hij rolt", doelt Bruggink op de rode kaart van Kasanwirjo. "Dat heeft heel veel invloed, helemaal in die lege stadions. Het is echt moeilijk. Van Gangelen is het daar mee eens. "Kun je nagaan hoe die scheidsrechters zo gewend zijn aan misbaar, dat ze nu aan een reactie gaan aflezen hoe ernstig een overtreding is."