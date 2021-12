Kraay jr. krijgt cadeau van Ten Hag: ‘Dan schieten ze me in Rotterdam dood’

Woensdag, 22 december 2021 om 23:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:04

Erik ten Hag heeft de jarige Hans Kraay jr. na afloop van Ajax - Fortuna Sittard (5-0) een trui als cadeau gegeven. Voor de camera feliciteert de trainer van de Amsterdammers Kraay jr., die woensdag zijn 62ste verjaardag viert. Na de overhandiging vraagt ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen aan zijn collega het pakket te openen. De verslaggever haalt vervolgens een Ajax-trui uit de tas. “De perschef zei: ‘Doe hem aan!’ Maar dan schieten ze me in Rotterdam dood!”, zegt Kraay lachend.

“Hans, allereerst, van harte gefeliciteerd met je verjaardag”, begint Ten Hag het interview, nog voordat Kraay jr. een vraag kan stellen. "Je dacht dat ik het niet meer zou zeggen, maar toch hebben we nog wat voor je. Van harte gefeliciteerd, geniet ervan! En geniet ook zeker van de dagen die gaan komen. Op naar een beter, gelukkiger én gezonder 2022.” Kraay jr.: “Mooi gesproken Erik, wat zit erin? Een beetje zwartgeld?” Ten Hag verklapt dat er een trui in de Ajax-tas zit.

Op een serieuze toon vervolgt Ten Hag kort het interview. "Ik denk dat we in ieder geval veel meer kansen hebben gecreëerd. Veel doelpogingen en échte kansen. Uiteindelijk had de effectiviteit nog wat hoger kunnen zijn, maar als je met 5-0 wint moet je tevreden kunnen zijn. Mijn gevoel onder de kerstboom, terugkijkend op de eerste seizoenshelft? We hebben de laatste weken weliswaar veel punten laten liggen, maar uiteindelijk hebben we toch een goede decembermaand gehad. Een goed gevoel overheerst. We zitten in een goede positie en we kunnen alles winnen."

Na afloop van het gesprek geeft Van Gangelen aan benieuwd te zijn naar het cadeau van Ten Hag. Voor de camera opent Kraay jr. de verpakking, waarna hij een Ajax-trui tevoorschijn tovert. “De perschef zei: ‘Doe hem aan!’ Maar dan schieten ze me in Rotterdam dood!”, reageert de oud-voetballer wanneer hij het kledingstuk ziet. “Mooie trui. Ziet er mooier uit dan dat jasje van jou, Jan Joost.”