Rensch verklaart zijn tranen: ‘Ik ben blij, maar tegelijkertijd heel verdrietig’

Woensdag, 22 december 2021 om 23:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:43

Devyne Rensch wist het kalenderjaar woensdagavond zowel persoonlijk als met zijn club Ajax mooi af te sluiten. De achttienjarige rechtsback maakte tegen Fortuna Sittard (5-0 winst) zijn eerste doelpunt van het seizoen en reageerde daar zichtbaar geëmotioneerd op. "Ik voelde het meteen toen ik de bal in het net zag gaan", zegt Rensch tegenover ESPN.

Rensch zorgde voor de 3-0 door te profiteren van een steekbal van Antony en vervolgens van dichtbij de verre hoek te vinden. "Ik was natuurlijk heel blij, maar aan de andere kant ook heel verdrietig. Gisteren is mijn oom begraven, daar was ik bij. Deze goal was ook voor hem", zo verklaart de vleugelverdediger, die een kans in de basis kreeg door de afwezigheid van de geblesseerde Noussair Mazraoui. "Ik zag wel een beetje aankomen dat ik dit seizoen minder zou gaan spelen", aldus Rensch. "Wat ik daarmee bedoel: ik ben niet de enige rechtsback, hier bij Ajax. Nous is er natuurlijk ook en er is altijd een strijd."

Rensch laat weten dat de emoties na zijn goal te maken hebben met trieste familieomstandigheden. Sterkte Devyne!?? pic.twitter.com/at3udIB4xP — ESPN NL (@ESPNnl) December 22, 2021

Waar Rensch vorig seizoen mede door het veelvuldige blessureleed van Mazraoui regelmatig speelde, kent de jongeling nu een moeilijke voetbaljaargang. "Je bent nooit zeker van je basisplaats, dus daar probeer je voor te vechten. Ik ging van de Keuken Kampioen Divisie naar het Nederlands elftal en de Champions League", zo doelt hij mede op zijn vele optredens bij Jong Ajax. Tegelijkertijd werd Rensch dit najaar wel twee keer uitgenodigd voor Oranje. "Dat is best wel lastig, ik denk ook dat jullie dat best wel zagen aan mijn spel."

"Het was eerlijk gezegd wel moeilijk om mijn hoofd erbij te houden, vooral in het begin (van het seizoen, red.)", geeft Rensch toe. "Ik probeer mijn bijdrage te leveren als ik erin kom. In het begin was het lastig, maar ik hoop dat ik mijn draai nu weer een beetje gevonden heb", die daarmee lijkt aan te geven tevreden te zijn over zijn spel tegen Fortuna. In de studio van ESPN noemt Pierre van Hooijdonk de uitspraken van Rensch 'realistisch'. "De concurrentie bij Ajax is wel even wat anders", weet Van Hooijdonk. "David Neres, Nicolás Tagliafico en Davy Klaassen zitten op de bank bij Ajax. Dan zou ik als Rensch nog wel even mijn mond houden. Dit is wat het is op dit moment bij Ajax. Je moet een beetje geduld hebben."