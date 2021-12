Karim Benzema schittert en krijgt zelfs applaus van Athletic-supporters

Woensdag, 22 december 2021 om 23:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:27

Real Madrid heeft zich woensdagavond hersteld van de halve misstap tegen Cádiz. Drie dagen na het teleurstellende en doelpuntloze gelijkspel kwam het team van Carlo Ancelotti als winnaar uit de strijd in de doorgaans altijd lastige uitwedstrijd tegen Athletic Club: 1-2. Karim Benzema was met twee doelpunten in de eerste zeven minuten doorslaggevend. Door de overwinning staat Real Madrid nu acht punten los van Sevilla, al heeft de nummer twee een duel minder: 38 om 46.

De eerste helft in Bilbao mocht er zijn: drie doelpunten in de eerste tien minuten, snel aanvallend voetbal en onderlinge spanningen. Benzema was de absolute hoofdrolspeler in het eerste spektakelstuk van 45 minuten. Na nog geen vier minuten had de aanvaller reeds zijn doelpunt te pakken en ook nog eens op wonderschone wijze. De Fransman kreeg de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied van Toni Kroos en krulde deze schitterend in de rechterhoek buiten het bereik van doelman Julen Agirrezabala: 0-1.

Real Madrid verdubbelde drie minuten later reeds de voordelige marge: na een tegenaanval via Eden Hazard kwam de bal uiteindelijk bij Benzema, die Agirrezabala van dichtbij voor een tweede keer passeerde. Een hard gelag voor de Basken, die echter dankzij een heerlijke treffer van Oihan Sancet het geloof weer terugkregen. Het schot vanaf de rand van het zestienmetergebied belandde via de linkerpaal achter Thibaut Courtois: 1-2. De teams van Marcelino en Ancelotti hielden elkaar in het restant van de eerste helft in evenwicht.

In het eerste kwartier na rust was het balbezit voor Real Madrid, dat echter niet voor gevaar kon zorgen. De eerste kans in de tweede helft was voor Athletic: een inzet van Iñaki Williams na een misstap van Lucas Vázquez ging nipt naast. De Basken probeerden Real Madrid onder druk te zetten zodra de ploeg van Ancelotti naar voren wilden gaan, terwijl de koploper amper ruimtes op het veld kon vinden.

Hazard leek tien minuten voor het einde de wedstrijd in het slot te gooien, maar een sublieme redding van Agirrezabala voorkwam een derde doelpunt van de Koninklijke. Athletic probeerde de bezoekers in de slotminuten wederom onder druk te zetten, maar het scorebord kwam niet meer in beweging. Benzema werd vlak voor het einde gewisseld door Luka Jovic en kreeg zelfs applaus van de supporters van Athletic.