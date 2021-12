Tiental van FC Twente geeft overwinning uit handen in minuut 95

Woensdag, 22 december 2021 om 23:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:14

De honderdste wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente in de Eredivisie is woensdagavond onbeslist geëindigd. De ontmoeting in Utrecht eindigde in 1-1 dankzij doelpunten van Ricky van Wolfswinkel en Mimoun Mahi. De bezoekers uit Enschede speelden ruim een half uur met tien man en leken desondanks toch met een zege te gaan vertrekken. In minuut 95 ging echter mis voor het team van trainer Ron Jans.

Het was uitgerekend Van Wolfswinkel die in De Galgenwaard scoorde tegen zijn oude club. De spits snoepte de bal na zeventien minuten spelen af van een weifelende Mike van der Hoorn, omspeelde Maarten Paes en schoot hoog raak in het lege doel: 0-1. FC Utrecht won slechts een van zijn laatste zeven duels en bakte er ook in de eerste helft weinig van. FC Twente speelde echter niet veel beter, maar leidde wel dankzij Van Wolfswinkel.

Enkele minuten na de onderbreking kreeg FC Twente met tegenslag te kampen. Michal Sadílek zette zijn elleboog in het gezicht bij Tasos Douvikas en de gedecideerde Richard Martens gaf direct een rode kaart. Zelfs met tien man was FC Twente echter de gevaarlijkste ploeg in de Domstad, al waren de aanvalspogingen op een hand te tellen. Julio Pleguezuelo kopt twintig minuten voor tijd rakelings over uit een corner.

Een doelpunt van Ramiz Zerrouki werd tien minuten voor tijd afgekeurd omdat hij Paes ondersteboven liep. Het was enkele minuten later Lars Unnerstall die een doelpunt van de thuisploeg voorkwam: de doelman redde knap op een kopbal van Django Warmerdam. Het was echter een voorbode van de 1-1 in minuut 95: op aangeven van invaller Othmane Boussaid kopte Mahi de gelijkmaker binnen tegen het Twentse tiental.

FC Twente gaat de winterstop in als nummer zes met 32 punten. FC Utrecht, dat uit de laatste zeven duels maar zes punten haalde en ook nog eens werd uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker, is nu zevende met 29 punten. De positie van FC Utrecht-trainer René Hake lijkt steeds wankeler te worden.