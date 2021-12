Icardi voorkomt in extremis blamage PSG; Kluivert goud waard voor OGC Nice

Woensdag, 22 december 2021

Paris Saint-Germain heeft woensdag in extremis een punt gepakt in de Ligue 1. Lang zag het ernaar uit dat de ploeg van trainer Mauricio Pochettino een nederlaag ging lijden tegen Lorient, maar in de blessuretijd zorgde Mauro Icardi voor de gelijkmaker: 1-1. Tegelijkertijd speelde Justin Kluivert een cruciale rol namens OGC Nice, daar hij de winnende treffer maakte tegen RC Lens: 2-1. AS Monaco was met 2-1 te sterk voor Stade Rennes, terwijl trainer Peter Bosz met Olympique Lyon niet voorbij FC Metz kwam: 1-1.

Lorient - Paris Saint-Germain 1-1

Al in de tweede speelminuut bleek dat de Parijzenaren, met Georginio Wijnaldum in de basis, het geluk niet aan hun zijde hadden. Na een uitstekende pass van Nuno Mendes kreeg Icardi een uitgelezen kans om de openingstreffer aan te tekenen, maar de spits schoot rakelings naast. Lorient kreeg de eerste serieuze kans in de tiende speelminuut. Ook Terem Moffi werkte de bal echter op een haar na naast het doel. Halverwege het eerste bedrijf verzuimde Lionel Messi de score te openen. Vanaf de rand van het zestienmetergebied schoot de Argentijn uit de lucht richting de verre hoek, maar zijn poging ketste af van de paal. Het was de zesde keer dit seizoen dat hij het staande aluminium raakte.

De tot dan toe teleurstellende avond kreeg helemaal een nadelige wending toen de veertigste speelminuut aanbrak. Op de rand van de zestien legde Enzo Le Fee de bal klaar voor Thomas Monconduit. De middenvelder nam niet aan en joeg het leer met een verwoestend schot de kruising in: 1-0. In het tweede bedrijf had Ángel Di María op aangeven van Messi voor de gelijkmaker moeten zorgen, maar de aanvaller verzuimde op onverklaarbare wijze te scoren. Sergio Ramos kwam na de rust pas binnen de lijnen. De centrumverdediger mocht echter voor het einde van de wedstrijd al gaan douchen, daar hij zowel in de 81ste als in de 85ste minuut een gele prent kreeg. Toch kwam PSG met tien man nog langszij. In de 91ste minuut tekende Icardi de gelijkmaker aan met een ferme kopbal. Xavi Simons kreeg geen speelminuten.

OGC Nice - RC Lens 2-1

Het team van Christophe Galtier kreeg de bal na een half uur spelen niet goed weg na een corner, waarna uiteindelijk de goed vrijgelopen Arnaud Kalimuendo het leer vanaf rechts onder doelman Walter Benitez schoot: 0-1. OGC Nice, met Pablo Rosario en Kluivert in de basis, kwam na iets meer dan een uur spelen op 1-1: een mislukte balcontrole van Rosario groeide voor Mario Lemina uit tot een perfect moment om de bal met een volley in de rechterhoek te schieten. Het was Kluivert die twaalf minuten voor tijd voor de winnende treffer zorgde. De aanvaller drong het strafschopgebied aan de linkerkant binnen en passeerde keeper Jean-Louis Leca met een schot in de korte hoek: 2-1. Kluivert raakte vlak voor tijd ook nog het aluminium. Calvin Stengs bleef negentig minuten op de bank.

Girondins Bordeaux - Lille OSC 2-3

Javairô Dilrosun had na drie wedstrijden als wisselspeler weer een basisplek bij Bordeaux, terwijl Lille aantrad met Sven Botman. In de achttiende minuut kwam de thuisploeg op voorsprong: Alberth Elis ontving de bal bij de tweede paal van Timothée Pembélé en rondde eenvoudig af. Kort daarna stoomde Botman op en bediende hij in de as van het veld Benjamin André, die de bal voor zichzelf opwipte en van afstand de rechterhoek uitzocht. Op slag van rust maakte Elis er 2-1 van met een puntertje. Na de pauze werden doelpunten van Burak Yilmaz en Jonathan David afgekeurd wegens buitenspel, alvorens Burak toch voor de 2-2 zorgde uit een penalty na een overtreding van Ricardo Mangas op Isaac Lihadji. Lille nam dankzij een beheerst schot van David zelfs de volle buit mee uit Bordeaux.

Monaco, met Myron Boadu op de bank, kwam na een kwartier op achterstand voor eigen publiek. Martin Terrier combineerde in het strafschopgebied met Gaetan Laborde en had genoeg ruimte voor een schot in de rechterhoek: 1-0. Twintig minuten later kwam Rennes langszij uit een strafschop. Hamari Traoré beging een handsbal na een kopbal van Caio Henrique, waarna Wissam Ben Yedder geen fout maakte vanaf de stip. Achttien minuten voor tijd completeerde Monaco de comeback. Na een schot van Sofiane Diop zag Kevin Volland zijn kans vrij voor een kopbal in de linkerhoek. Boadu mocht als vervanger van Ben Yedder nog negen minuten meedoen bij Monaco.

Olympique Lyon - FC Metz 1-1

Hoewel Olympique Lyon in het eerste bedrijf de lakens uitdeelde, slaagde de ploeg van Bosz er niet in de vijandige muur te doorbreken. Dat lukte wel in de 56ste speelminuut. Vanaf de cornervlag bezorgde Ryan Cherki een bal op maat Castello Lukeba, die boven iedereen uittorende en de 1-0 binnenknikte. Het was pas de vijfde officiële wedstrijd voor negentienjarige aanvaller. Lang kon Lyon echter niet geniet van de voorsprong, daar de stand drie minuten later al gelijkgetrokken werd. Nicolas De Preville zag zijn voorzet vanaf rechts in eerste instantie weggewerkt worden, maar de bal belandde op de rand van de zestien voor de voeten van Boubacar Traoré. De middenvelder wipte het leer voor zichzelf op en schoot vervolgens onberispelijk binnen: 1-1. Lyon bleef zoeken naar de winnende, maar de defensie van Metz stond als een huis.