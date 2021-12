Liverpool wint thriller na penalty's; Bergwijn doorslaggevend bij Spurs

Woensdag, 22 december 2021 om 22:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:04

Liverpool heeft zich woensdagavond op spectaculaire wijze geplaatst voor de halve finale van de EFL Cup. The Reds dwongen in de blessuretijd een verlenging af tegen Leicester City na een 3-3 gelijkspel en wonnen in de penaltyreeks. Tegelijkertijd was Steven Bergwijn van grote waarde voor Tottenham Hotspur. De aanvaller was tegen West Ham United goed voor een doelpunt en een assist: 2-1. Chelsea won met 0-2 van Brentford. Dinsdag bekerde Arsenal al door ten koste van Sunderland, waardoor het deelnemersveld van de halve finale compleet is.

Liverpool - Leicester City 3-3 (5-4 w.n.s.)

Het tempo was moordend op Anfield. Liverpool, zwaar gehavend door blessures en het coronavirus en met tien nieuwelingen in de basis ten opzichte van het duel met Tottenham Hotspur van zondag (2-2), onder wie debutant Billy Koumetio, keek razendsnel aan tegen een 0-2 achterstand. Jamie Vardy maakte de eerste twee doelpunten namens de bezoekers. In de tiende minuut voetbalde Leicester snel door de defensie van Liverpool heen: Boubakary Soumaré speelde zichzelf vrij en vond James Maddison, die Vardy in staat stelde om succesvol diagonaal uit te halen. Enkele minuten later verstuurde de doorgebroken Patson Daka een breedtepass op Vardy, die voor het doel vrijstond om af te ronden.

VARDYYY ?? Leicester schiet uit de startblokken tegen Liverpool met twee goals van de Engelse spits ??#ZiggoSport #LIVLEI #Switch pic.twitter.com/2S6bZ7pXu7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 22, 2021

Het werd 1-2 uit een voorzet van voormalig Willem II’er Kostas Tsimikas, die Nico Williams uitzocht bij de tweede paal. Williams kopte de bal terug richting Roberto Firmino. De spits bleef kalm onder druk en bereidde de doeltreffende uithaal van Alex Oxlade-Chamberlain voor. Leicester vergrootte de marge weer via een snoeihard afstandsschot van Maddison en was dicht bij de 1-4, maar Vardy trof de paal na een slippertje van Joe Gomez. Liverpool wist de marge halverwege de tweede helft andermaal te verkleinen door een poeier van invaller Diogo Jota. In de slotfase keerde Kasper Schmeichel nog wel een kopstoot van Jota, die een kanonskogel van Naby Keïta verlengde met het hoofd.

Liverpool gaf de moed niet op en dwong in de blessuretijd een penaltyreeks af. Takumi Minamino ontving de bal in het strafschopgebied van James Milner, nam aan met de borst en drukte succesvol af. Youri Tielemans, Milner, Maddison, Firmino, Marc Albrighton en Oxlade-Chamberlain benutten hun penalty achter elkaar, maar Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher bracht redding op de gehaaste inzet van Luke Thomas. Vervolgens schoot Naby Keïta overtuigend raak, evenals Kelechi Iheanacho, en was de eer aan Minamino om de serie te beëindigen. De held van de blessuretijd schoot echter op de lat. Daarna keerde Kelleher echter het schot van Ryan Bertrand en Jota alsnog voor de beslissing.

??????, wat een ontknoping op Anfield.. ?? The Reds leken kansloos, zagen Minamino in de dying seconds gelijk maken en trekken via een penaltyserie alsnog aan het langste eind! ??#ZiggoSport #LIVLEI pic.twitter.com/anVABIO7WD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 22, 2021

Tottenham Hotspur - West Ham United 2-1

Het begin van de stadsderby mocht er zijn: zowel Hugo Lloris als Alphonse Aréola werd aan het werk gezet alvorens Tottenham na 29 minuten spelen de leiding nam. Na een uitstekende combinatie met Pierre-Emile Höjbjerg was het Bergwijn die de score van dichtbij opende: 1-0. Het antwoord van West Ham volgde vrijwel meteen, daar Lloris in actie moest komen op een paar kopballen van Tomas Soucek alvorens hij geen antwoord had op een schot van Jarrod Bowen. Tottenham had echter slechts twee minuten nodig om weer aan de leiding te gaan. Na heerlijk voorbereidend werk van Bergwijn, die zich aan de rechterkant van het strafschopgebied goed van Manuel Lanzini ontdeed, tikte Lucas Moura de 2-1 langs Aréola.

????, ????! Steven Bergwijn ?? De aanvaller krijgt een basisplaats van Conte en bekroont die meteen met de openingstreffer in eigen huis ??#ZiggoSport #TOTWHU pic.twitter.com/LrJJjtpwlr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 22, 2021

Voor Bergwijn zat het duel er ondanks zijn goede optreden reeds na een uur spelen op: Conte verving de Nederlander door Heung Min-Son. Met Saïd Benrahma, Pablo Fornals en Andriy Yarmolenko in de ploeg probeerde West Ham de achterstand weg te poetsen in de tweede helft. Een kwartier voor tijd had Son desalniettemin de 3-1 op zijn schoen, maar de eerste balbehandeling liet de Zuid-Koreaan in de steek. Het gevaar van the Hammers in de slotminuten kwam van de voet van Benrahma, maar de Algerijn schoot eerst recht op Lloris af en mikte vervolgens ternauwernood naast. Ondanks een slotoffensief bleef de 2-2 uit.

Brentford - Chelsea 0-2

Door het grote aantal coronagevallen trad Chelsea aan met drie debutanten: middenvelder Xavier Simons, buitenspeler Harvey Vale en spits Jude Soonsup-Bell maakten voor het eerst hun opwachting. Hakim Ziyech behoorde niet tot de selectie. Ten opzichte van de laatste wedstrijd competitiewedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (0-0) behielden alleen Trevoh Chalobah, César Azpilicueta en Marcos Alonso hun basisplek. Brentford kreeg in de eerste helft meerdere kansen om de score te openen, maar Yoane Wissa, Yoane Wissa en Rico Henry stuitten allemaal op Kepa Arrizabalga. Namens Chelsea liet Vale na om zijn debuut te bekronen met een rake kopbal na een voorzet van Azpilicueta.

Na de pauze moest Brentford-keeper Álvaro Fernández zich strekken om een ongelukkig eigen doelpunt van Rico Henry te voorkomen. Een vrije trap van Reece James was eveneens een prooi voor de doelman, waarna Ross Barkley de rebound niet wist te benutten. De tijd tikte weg en een strafschoppenserie leek aanstaande, daar er niet wordt verlengd in de EFL Cup. Tien minuten voor tijd trok Chelsea de wedstrijd met de nodige mazzel naar zich toe: Pontus Jansson werkte de bal in eigen doel na een lage voorzet van James. Uit een strafschop maakte Jorginho aan alle twijfel een einde. De penalty was het gevoel van een overtreding van Fernández op Christian Pulisic.