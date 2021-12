Van Hooijdonk pakt Nunnely keihard aan: ‘Dan snap je er he-le-maal niks van’

Woensdag, 22 december 2021 om 21:11 • Dominic Mostert

Pierre van Hooijdonk heeft geen goed woord over voor een actie van Ché Nunnely in de competitiewedstrijd tussen Willem II en NEC (0-1) van woensdagavond. De rechtsbuiten van de thuisploeg ontving een crosspass vanaf de linkerflank, waar hij op acrobatische wijze op reageerde. Nunnely sprong op en wilde de bal met de hak aannemen of verlengen, maar zijn actie mislukte. De beelden schieten in het verkeerde keelgat bij Van Hooijdonk.

Het moment deed zich voor na 74 minuten, toen Willem II op zoek was naar een gelijkmaker. "Als je met 1-0 achterstaat, je ploeg heeft het de afgelopen maanden zo slecht gedaan, je een kwartier voor tijd deze bal krijgt en dan dit doet...", verzucht de analist van ESPN na de wedstrijd. "Achter je standbeen wil hij ‘m terughakken of aannemen. Dan heb je geen idee waar het over gaat. Dan snap je er echt helemaal, maar dan ook he-le-maal niets van. Wat is de ernst van deze wedstrijd? Daar heeft hij geen flauw idee van, of hij heeft er schijt aan."

Willem II was na de zevende speelronde nog de nummer drie van de Eredivisie, maar belandde nadien in een neerwaartse spiraal. Sinds de 2-1 overwinning op PSV van 25 september pakte de club slechts twee punten: alleen van FC Twente (1-1) en Fortuna Sittard (1-1) werd niet verloren. Willem II werd in oktober door RKC Waalwijk ook uitgeschakeld in het bekertoernooi (3-0) en sluit 2021 dus allerminst met een goed gevoel af. Door de behaalde punten in het begin van het seizoen staat de club nog wel veertiende.