ESPN voorziet vaste wijziging bij Feyenoord: ‘Je kunt niet om hem heen’

Woensdag, 22 december 2021 om 21:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:03

Arnold Bruggink en Pierre van Hooijdonk verwachten dat Lutsharel Geertruida een vaste basisspeler bij Feyenoord wordt. De 21-jarige verdediger maakte ook woensdagavond tegen sc Heerenveen (0-3 winst) een uitstekende indruk op de analisten van ESPN. "Ik heb de indruk dat hij Marcos Senesi eruit gaat spelen", aldus Bruggink.

Geertruida zit doorgaans op de bank bij Feyenoord, maar staat door de blessure van zijn concurrent Gernot Trauner sinds begin december in de basis (op het duel met FC Groningen na). Van Hooijdonk ziet dat Geertruida over specifiek andere kwaliteiten beschikt dan Senesi en Trauner. "Zijn snelheid is heel erg lekker", aldus de oud-spits. "Fysiek is hij in orde: hij heeft duelkracht. En aan de bal kan hij gewoon voetballen. Ik vond hem vandaag echt heel erg goed spelen. Mede door hem is Feyenoord vandaag ook niet echt in de problemen gekomen."

Van Hooijdonk denkt dat Geertruida Feyenoord in staat stelt om aanvallender voetbal te spelen. "Senesi en Trauner zijn niet zo snel. We hebben vaak gehoord dat Feyenoord niet op de middellijn kan voetballen, want dan hebben ze veel ruimte in de rug. Maar als je snelheid hebt kun je makkelijk op de middellijn spelen."

Ook Bruggink is vol lof over het jeugdproduct van Feyenoord. "Hij is een echte Arne Slot-verdediger, omdat hij alle aspecten heeft die hij wil zien. Hij kan dus ook nog eens een keer hoog op het veld staan. Het was wachten op het moment dat hij centraal zou komen staan. Hij is eigenlijk een basisspeler die op de bank zit, omdat Trauner is gekomen, en daar heel veel vertrouwen in was."

Nu vormde Geertruida nog een koppel met Senesi, maar dat kan dus zomaar veranderen. "Ik heb de indruk dat hij Senesi eruit gaat spelen. Maar Senesi moet worden verkocht, tenminste dat gevoel heb ik heel sterk. Geertruida zal daardoor misschien nog even moeten wachten, maar die kun je bijna niet meer op de bank houden. Ik vind hem echt te goed om erbuiten te houden."

Feyenoord zal waarschijnlijk geen belangrijke spelers tussentijds laten vertrekken, denkt Bruggink. "Slot zal alle drie de centrumverdedigers ook wel nodig hebben na de winterstop, zeker ook met het oog op de Conference League. Ik kan me niet voorstellen dat Feyenoord Senesi in de winterstop al wegdoet, tenzij er echt een club heel veel wil betalen. Maar Geertruida is echt een moderne verdediger vind ik, echt een hele goede speler."