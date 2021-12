‘Geheim’ van Paris Saint-Germain onthuld: ‘Het is net of je bloed moet pissen’

Woensdag, 22 december 2021 om 21:03 • Mart van Mourik

Voetballers en andere atleten zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ander Herrera heeft een ‘geheim ingrediënt’ van het dieet van de Paris Saint-Germain-selectie onthuld. Tijdens een livesessie op Instagram vertelt de middenvelder van de Parijzenaren in gesprek met Fútbol Emotion dat de spelersgroep geacht wordt, in ieder geval op de dag van de wedstrijd, een smoothie van rode bieten te drinken. Volgens Herrera een wetenschappelijk bewezen, prestatiebevorderend middel. “Ze geven ons een bietensap. Veel jongens vinden het smerig, maar ik vind het prima te drinken. Na de wedstrijd moet je pissen, en dan lijkt het net of het bloed is. De eerste keer dacht ik echt dat ik bloedde”, aldus Herrera.