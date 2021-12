Veteraan van 39 jaar en 244 dagen dient Atlético zure nederlaag toe

Woensdag, 22 december 2021 om 20:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:08

Atlético Madrid sluit het kalenderjaar zorgelijk af. Het team van Diego Simeone leed woensdagavond in en tegen Granada de vierde opeenvolgende nederlaag in LaLiga: 2-1. Door het verlies in Zuid-Spanje blijft de regerend landskampioen vijfde op de ranglijst en daarmee dus achter de plaatsen die recht geven op een toegangsbewijs voor de Champions League. Atlético verloor de voorbije weken ook van Real Mallorca (1-2), Real Madrid (2-0) en Sevilla (2-1).

Joao Félix dacht vlak voor rust een goede eerste helft met zijn tweede treffer van de avond te completeren, maar Alejandro Hernández Hernández weigerde medewerking te verlenen. De dienstdoende scheidsrechter zag een overtreding van de Portugees in een doodgewoon luchtduel met Luis Suárez en keurde de treffer af. Een hard gelag voor Joao Félix, die na welgeteld 1 minuut en 38 seconden al de score had geopend.

Hmmm ?? João Felix denkt zijn tweede goal van de avond te maken, maar de scheidsrechter steekt daar een stokje voor ? Terecht of niet? ??#ZiggoSport #GranadaAtletico #Switch pic.twitter.com/TFxjUwOXBr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 22, 2021

Met een heerlijke hakbal ontdeed Joao Félix, die voor het eerst in 48 dagen tijd in de basis mocht beginnen, zich van zijn tegenstander, om zijn rush vervolgens met een laag schot af te ronden: 0-1. Het antwoord van Granada, een kwartier later, mocht er ook zijn. Darwin Machis sneed vanaf de linkerkant naar binnen en schoot de bal vervolgens buiten het bereik van Jan Oblak schitterend in de rechterhoek: 1-1. Een arbitraire, en discutabele, beslissing voorkwam dat Atlético met een voorsprong het rustsignaal haalde.

Het zat Joao Félix en Atlético ook na rust niet mee. Na iets meer dan een uur spelen eindigde een inzet van de Portugees op de paal. Een minuut later betekende de derde inzet van Granada, met Santiago Arias inmiddels in de ploeg, op doel de 2-1: Jorge Molina, 39 jaar en 244 dagen, stond niet buitenspel na voorbereidend werk van Suárez, zo oordeelde de VAR. De routinier van Granada moet in de geschiedenis van LaLiga alleen César (39 jaar en 279 dagen op 10 april 1960) voorrang verlenen qua oudste doelpuntenmakers tegen Atlético.

Atletico weer in de problemen! ?? Via de 39-jarige Molina komt Granada op voorsprong ??#ZiggoSport #GranadaAtletico #Switch pic.twitter.com/J76JC2XKH3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 22, 2021

Met Héctor Herrera, Ángel Correa en Matheus Cunha in de ploeg zette Simeone vanaf minuut 66 alles op alles, maar een nederlaag kon niet worden afgewend. Het was zelfs aan Oblak te danken dat Suárez de wedstrijd tien minuten voor het einde niet al in het slot gooide. Atlético hervat LaLiga op 2 januari met een stadsderby als Rayo Vallecano op bezoek komt in het Wanda Metropolitano. De stadgenoot heeft een punt meer dan los Colchoneros en staat vierde.