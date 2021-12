Feyenoord maakt hardhandig einde aan ongeslagen reeks Heerenveen

Woensdag, 22 december 2021 om 20:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:38

Feyenoord heeft woensdagavond hardhandig een einde gemaakt aan een reeks van zeven opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag van sc Heerenveen. De ploeg van Arne Slot won door doelpunten van Guus Til, Marcos Senesi en Bryan Linssen met 0-3 in Friesland; na zijn treffer is Linssen met elf doelpunten weer competitietopscorer. Feyenoord staat op de derde plek met evenveel punten als Ajax, al komt de nummer twee woensdagavond nog in actie tegen Fortuna Sittard. Heerenveen is terug te vinden op de tiende plek.

Na iets meer dan een halfuur opende Feyenoord de score. De bezoekers voetbalden zich op verdienstelijke wijze door de kleine ruimtes bij Heerenveen: Orkun Kökçü bediende Linssen, die de bal vanaf de rand van het strafschopgebied meteen doortikte naar Til. Vier verdedigers van Heerenveen stonden rondom de aanvallers van Feyenoord, maar konden uiteindelijk slechts toekijken hoe Til koelbloedig de rechterhoek uitzocht met een laag, diagonaal schot. De middenvelder werd de eerste Feyenoorder met een Eredivisie-doelpunt op zijn verjaardag sinds Andwélé Slory tegen NAC Breda (0-2 winst) in 2009.

Het doelpunt viel juist in een fase waarin Heerenveen wat sterker werd, na een goed begin van Feyenoord. In de derde minuut tikte doelman Xavier Mous een kopbal van Linssen weg onder de lat; na een kwartier pareerde hij een uithaal van Til. Daarna meldde Heerenveen zich. Zo vuurde Joey Veerman de bal over de lat en ontstond een grote kans toen Tibor Halilovic in het strafschopgebied werd bereikt, de bal over Lutsharel Geertruida wipte en uithaalde. Justin Bijlow voorkwam een doelpunt. Na de daaropvolgende corner kwam Bijlow goed weg, toen hij uitkwam maar de bal miste. Heerenveen profiteerde niet van de misser.

Ondanks de opleving van Heerenveen kwam Feyenoord dus op voorsprong via Til. Enkele minuten na het doelpunt kreeg Reiss Nelson een goede mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar zijn inzet miste kracht en richting. De aanvaller verving de geblesseerde Luis Sinisterra in de basis en was samen met Alireza Jahanbakhsh een van de nieuwe namen in de opstelling van Arne Slot ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Ajax (0-2). Het doelpunt deed Feyenoord goed: de bezoekers kwamen in het restant van de eerste helft niet meer in de problemen. Sterker nog: vlak voor de pauze sloegen de bezoekers andermaal toe.

?????????????????? ????????????????????! Feyenoord staat bij rust met 0-2 voor bij sc Heerenveen. De goal van Til kwam tot stand via een vloeiende combinatie. ?? ESPN 2 #?? #heefey pic.twitter.com/E2kMRhhSSu — ESPN NL (@ESPNnl) December 22, 2021

Jahanbakhsh had al de 0-2 moeten maken toen Nelson de bal in het strafschopgebied voor hem klaarlegde, maar Mous bracht redding met een uitgestoken been. Uit de corner die daarop volgde kopte Senesi van dichtbij overtuigend raak. Negen minuten na de pauze dacht Henk Veerman de aansluitingstreffer binnen te koppen uit een vrije trap van Joey Veerman, maar na een onderbreking van drie minuten werd de goal afgekeurd wegens buitenspel. Kort daarna was het raak aan de overzijde: Kökçü bediende Tyrell Malacia uit een korte corner, waarna de back de vrijstaande Linssen vond met een voorzet. Die kopte vervolgens tegendraads raak. De 0-4 van Jahanbakhsh werd afgekeurd wegens buitenspel en Linssen trof de paal in een één-op-één-situatie, waardoor de marge niet nog verder werd opgevoerd.