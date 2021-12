Dumfries is met bijzondere statistiek goud waard voor Internazionale

Woensdag, 22 december 2021 om 20:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:33

Denzel Dumfries heeft Internazionale woensdagavond aan een overwinning geholpen. De rechtsback, die sowieso op stoom is de laatste weken, tekende tegen Torino voor het enige doelpunt in de wedstrijd: 1-0. Dumfries kan inmiddels bijzondere statistieken overleggen in de Serie A: de voormalig PSV'er scoorde liefst drie keer in de laatste vier competitieduels. Verder verloor AS Roma belangrijke punten door een late gelijkmaker van Sampdoria (1-1).

Internazionale - Torino 1-0

Zonder grandioos voetbal te laten zien controleerde Inter, met ook Stefan de Vrij in de basis, vanaf het startsignaal de wedstrijd. Een volley vanaf de rand van het strafschopgebied van Alessandro Bastoni werd nog gekeerd, maar na een half uur werd de ban gebroken door Denzel Dumfries. De lage pass van Eden Dzeko werd gemist door Ivan Perisic en kwam zo op de zestien terecht bij de opgekomen rechtsback, die met binnenkant voet raak schoot: 1-0. Lautaro Martínez miste verderop in de eerste helft één-op-één met Torino-doelman Vanja Milinkovic-Savic na een goede pass van Hakan Çalhanoglu.

???????????? ???????????????? ???? De rechtsback is helemaal los bij Inter en tekent tegen Torino al voor zijn derde doelpunt deze maand ??#ZiggoSport #SerieA #InterTorino pic.twitter.com/tT2cX0oKZc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 22, 2021

Na rust was het een stuk minder overtuigend wat Inter liet zien. Kansen bleven uit voor de thuisploeg en Samir Handanovic moest een vrije trap van Torino-middenvelder Sasa Lukic uit de hoek tikken. Invaller Alexis Sánchez raakte twee minuten voor tijd de paal namens Inter, waardoor het bij 1-0 bleef. Het is de zevende zege op rij voor de Milanezen, die inmiddels ruim aan kop gaan in de Serie A. De voorsprong op nummer twee Napoli, dat wel een duel tegoed heeft, bedraagt zeven punten.

AS Roma - Sampdoria 1-1

De ploegen van José Mourinho en Roberto D'Aversa deden in de eerste 45 minuten niet voor elkaar onder. De beste mogelijkheden van de thuisploeg, met Rick Karsdorp in de basis, waren voor Tammy Abraham en Henrikh Mkhitaryan, maar doelman Wladimiro Falcone hoefde zich niet overmatig in te spannen. AS Roma kwam in de tweede helft goed weg toen Antonio Candreva eerder bij de bal was dan Chris Smalling en zijn inzet uiteindelijk buiten het bereik van Rui Patricio op het aluminium eindigde.

Daar is de bevrijdende 1-0 voor Roma ????? Het is de Oezbeekse spits Shomurodov en dat viert met de geblesseerd uitgevallen Abraham ?? Trekt de ploeg van Mourinho de overwinning over de streep?#ZiggoSport #RomaSampdoria #Switch pic.twitter.com/MWi1ue7oE1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 22, 2021

Het was Eldor Shomurodov die na 72 minuten, enkele minuten na zijn invalbeurt, de ban brak: de eerste twee pogingen van de aanvaller in het strafschopgebied werden geblokt, maar de derde poging eindigde laag in de linkerhoek. De Romeinse vreugde was van korte duur: een inzet van Omar Colley van dichtbij in de chaos na een corner eindigde op de linkerpaal, maar Manolo Gabbiadini werkte het leer alsnog binnen. In de resterende tien minuten speeltijd hielden de teams elkaar in evenwicht. Daardoor raakt Roma de vijfde plaats deze speelronde kwijt aan Juventus en brengt de ploeg van José Mourinho de jaarwisseling door op plek zes.