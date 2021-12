Fenerbahçe laat het ook liggen in stadsderby tegen negen man

Woensdag, 22 december 2021 om 20:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:08

Fenerbahçe heeft opnieuw dure punten laten liggen in de Süper Lig. Het team van trainer Zeki Murat Göle kwam woensdagavond niet verder dan een gelijkspel tegen Fatih Karagümrük en dat terwijl de stadsgenoot vanaf minuut 38 met twee spelers minder op het veld stond: 1-1. Fenerbahçe slaagde er in de laatste drie competitiewedstrijden niet in om als winnaar van het veld te stappen.

De eerste helft van de stadsderby mocht er zijn: twee goals en twee rode kaarten. Na iets meer dan een half uur spelen nam de thuisploeg van Volkan Demirel de leiding: na een fijne pass van Ahmed Musa ontsnapte Aleksandar Pesic aan de buitenspelval en schoof hij de bal onder doelman Berke Özer door. De spelers van Fenerbahçe claimden buitenspel, maar arbiter Erkan Özdamar bleef na het bekijken van de beelden achter zijn beslissing staan.

Luttele minuten later stond Fatih Karagümrük opeens met twee man minder op het veld. Burak Bekaroglu kreeg een inzet van Dimitrios Pelkas uit een rebound van dichtbij, na een goede redding van Emiliano Viviano op een kopbal, tegen zijn hand. Özdamar wees naar de stip en gaf de verdediger een rode kaart. Daar was Caner Erkin het duidelijk niet mee eens en hij mocht ook inrukken na commentaar op de scheidsrechter. Mesut Özil stuurde Viviano vanaf elf meter vervolgens de verkeerde hoek in: 1-1.

Ondanks de riante overtalsituatie slaagde Fenerbahçe er na rust niet in om de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Bij de thuisploeg maakte Derrick Luckassen na de rust zijn entree als vervanger van Andrea Bertolacci. Ferdi Kadioglu ontbrak bij de bezoekers wegens blessureleed. Fenerbahçe verspeelde de voorbije weken ook punten tegen Gaziantep (3-2 verlies) en titelverdediger Besiktas (2-2). De topclub staat vierde en heeft een achterstand van liefst zestien punten op lijstaanvoerder Trabzonspor.