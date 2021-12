Vertrek van Sergiño Dest bij Barcelona ondanks interesse niet aan de orde

Woensdag, 22 december 2021 om 18:38 • Chris Meijer

Sergiño Dest mag niet vertrekken bij Barcelona. Er wordt de afgelopen tijd hevig gespeculeerd over de toekomst van de 21-jarige vleugelverdediger bij de Spaanse grootmacht, die in januari spelers moet verkopen of verhuren om zo financiële ruimte te maken om aankopen te kunnen doen. Een vertrek van Dest is op dit moment echter niet aan de orde.

Wel is Bayern München nog altijd geïnteresseerd in Dest, zo weet Voetbalzone. De Duitse topclub was al nadrukkelijk in de markt voor de vijftienvoudig Amerikaans international in de zomer van 2020, toen Dest nog speler van Ajax was. Hij verkoos destijds een overstap naar Barcelona boven Bayern, maar der Rekordmeister is altijd geïnteresseerd gebleven. De naam van Dest werd ook afgelopen zomer al in verband gebracht met de Duitse topclub.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is voorlopig echter niet de bedoeling dat Dest Barcelona gaat verlaten, daar er vanuit de clubleiding nog altijd veel vertrouwen bestaat. De Catalanen telden anderhalf jaar geleden 21 miljoen euro neer om hem los te weken bij Ajax en zijn contract in het Camp Nou loopt voorlopig nog door tot medio 2025. Dest heeft tot dusver 57 wedstrijden voor Barcelona achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 4 assists. De afgelopen twee maanden kampt Dest echter met blessures: eerst stond hij twee weken aan de kant met rugproblemen, terwijl hij nu aan de kant staat met daaruit voortvloeiende klachten.

Door die klachten ontbrak Dest ook tijdens de uitwedstrijd van Barcelona tegen Sevilla van dinsdagavond. Zoals het er nu naar uitziet, is Dest na de winterstop echter weer fit om een plek in het elftal van trainer Xavi te verdienen. Xavi gebruikte eerder centrumverdedigers Ronald Araújo en Éric García als rechtsback, maar de oefenmeester krijgt in januari meer opties op die positie. Naast dat Dest dan weer fit zal zijn, is de in november gearriveerde Dani Alves dan speelgerechtigd.

Feit is wel dat Barcelona in januari spelers moet verkopen en dus iedere aanbieding die binnenkomt zal overwegen. Ferran Torres is volgens verschillende Spaanse media hard op weg naar Catalonië, voor een vaste transfersom van 55 miljoen euro. Barcelona zal wel, waarschijnlijk via het verkopen of verhuren van spelers, ruimte moeten maken in de salarishuishouding. Pas dan krijgt men van LaLiga groen licht om Ferran definitief aan de selectie toe te voegen.