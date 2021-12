Barcelona kan Ferran Torres kopen maar voorlopig niet opstellen

Woensdag, 22 december 2021 om 18:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:29

Ferran Torres verhuist zeer waarschijnlijk naar Barcelona, maar de 21-jarige rechteraanvaller kan voorlopig niet ingeschreven worden in LaLiga, zo weet Sport. Barça zal daarvoor de loonlast in januari eerst enorm moeten verlagen door diverse spelers te laten vertrekken. Als dat niet lukt, zullen de Catalanen mogelijk de investeringsdeal met CVC Capital Partners alsnog moeten accepteren.

Barcelona heeft de salarislimiet in LaLiga overschreden en is daardoor gebonden aan de zogeheten 1/4-regel. Die bepaalt dat een club slechts 25 procent van het salaris dat wordt bespaard door een uitgaande transfer opnieuw mag inschrijven in de competitie. Dat betekent dus dat het nieuwe salaris dat Ferran krijgt minstens viermaal moet worden gecompenseerd door het vertrek van spelers. Barça is volgens Fabrizio Romano volledig akkoord over Ferran met Manchester City, dat 55 miljoen euro (plus 10 miljoen aan eventuele bonussen) ontvangt.

Overigens ondervond Barcelona afgelopen zomer ook al hinder van diezelfde regel: het contract van Lionel Messi kon daardoor niet worden verlengd en de aanwinsten Memphis Depay, Eric García en Sergio Agüero konden niet worden ingeschreven. Barça loste het inschrijfprobleem op door een overeenkomst met Gerard Piqué, Sergio Busquets en Jordi Alba, die een deel van hun salaris inleverden.

Javier Tebas, de voorzitter van LaLiga, bevestigt aan Sport dat de regel nog altijd van kracht is voor Barcelona. "Ik heb Joan Laporta (de president van Barcelona, red.) het al uitgelegd, hij weet wat hem te doen staat", aldus Tebas, die daarmee bedoelt dat er spelers van de loonlijst zullen moeten. "Het hangt natuurlijk af van welke spelers weggaan. Als Philippe Coutinho en Samuel Umtiti vertrekken, dan kunnen ze een nieuwe speler inschrijven." Het is bekend dat de twee genoemde spelers absolute grootverdieners zijn in Barcelona. Volgens recente berichtgeving in de Spaanse pers is er echter bar weinig interesse in Coutinho en Umtiti, waarbij ook hun hoge salaris een struikelblok vormt.

Tebas noemt de investeringsdeal met CVC als alternatief. Het investeringsfonds is akkoord over een kapitaalinjectie van bijna twee miljard euro in het Spaanse voetbal, maar Barcelona, Real Madrid en Ahtletic Club gingen niet akkoord en zijn dan ook niet betrokken in de deal. Tebas moedigt Barça aan om zich alsnog aan te sluiten bij de overeenkomst. "Het zou Barcelona direct toegang geven tot nieuwe spelers", aldus de preses van LaLiga. "Ik moedig Laporta aan om de situatie op te lossen, omdat iedereen, te beginnen met LaLiga, een sterk Barcelona wil zien. Barça en Real Madrid zijn de drijvende krachten achter LaLiga en natuurlijk zijn we niet blij met de situatie in Catalonië. Hopelijk wordt het snel opgelost."