Spanningen lopen op bij Paris Saint-Germain: twee kampen vormen zich

Woensdag, 22 december 2021 om 15:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:21

Ondanks de koppositie in de Ligue 1 en een plek in de volgende ronde van de Champions League, is de sfeer bij Paris Saint-Germain niet om over naar huis te schrijven. Trainer Mauricio Pochettino wordt al enige tijd in verband gebracht met een vertrek en nu zouden ook de spanningen in de selectie zijn opgelopen, schrijft L'Équipe. Het zou onder andere niet boteren tussen doelmannen Gianluigi Donnarumma en Keylor Navas.

L'Équipe schrijft dat er groepen zijn ontstaan in de kleedkamer van PSG, met enerzijds Lionel Messi en Neymar en anderzijds de Franstalige spelers en onder meer Achraf Hakimi. Bovendien zou de relatie tussen Donnarumma en Navas op knappen staan. Na afloop van de thuiswedstrijd tegen OGC Nice (0-0) op 1 december zou het tot een conflict zijn gekomen. "Zie je wel, alleen de beste keepers dragen deze handschoenen", zou Navas onder toeziend oog van Donnarumma tegen Nice-doelman Marcin Bulka hebben gezegd. Navas en Bulka beschikken over dezelfde sponsor.

Naast de spanningen tussen Donnarumma en Navas zou de selectie tevens zijn ongenoegen hebben geuit over de drie rustdagen die Mauro Icardi kreeg in oktober om zijn huwelijk met Wanda Nara te redden. De aanvaller vloog met toestemming van de club naar Italië, nadat zijn echtgenote hem beschuldigde van vreemdgaan. Ook Neymar zou te laat zijn teruggekomen van een buitenlandse verplichting. De twee Zuid-Amerikanen zouden bovendien zonder toestemming van de technische staf hebben besloten om niet te trainen vanwege vermoeidheid.

Met name over de werkwijze van Pochettino nemen de twijfels toe. De Argentijn zou niet hard genoeg zijn en een 'te nuchtere en begripvolle benadering' hanteren richting zijn spelers. Zo kreeg een deel van de selectie twee dagen voor de wedstrijd tegen Lens toestemming om de Gouden Bal van Messi te vieren. Volgens berichten in de Franse media streeft Pochettino er dagelijks naar om ruzies te vermijden. De coach kon al meerdere keren op krediet rekenen en werd zelfs vergeleken met zijn voorganger Thomas Tuchel, maar zou die eer nu hebben verspeeld.