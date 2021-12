Arne Slot wijzigt voorhoede op twee plekken bij laatste duel van 2021

Woensdag, 22 december 2021 om 17:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:27

Arne Slot heeft de opstelling bekendgemaakt van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen van woensdagavond. Er zijn bij de bezoekers uit Rotterdam twee wijzigingen ten opzichte van de verloren Klassieker tegen Ajax (0-2) van zondag. Reiss Nelson vervangt de geblesseerde Luis Sinisterra aan de linkerkant van de voorhoede, terwijl Alireza Jahanbakhsh op rechts de plek inneemt van Jens Toornstra. De aftrap in het Abe Lenstra Stadion is om 18.45 uur.

Het was al bekend dat Gernot Trauner ook niet op tijd fit zou zijn voor het duel in Friesland. Net als tegen Ajax start Lutsharel Geertruida in het hart van de verdediging. Naast Geertruida maken Marcos Senesi, Marcus Holmgren Pedersen en Tyrell Malacia hun opwachting in de Feyenoord-defensie, met daarachter Justin Bijlow.

Er zijn op het middenveld wederom basisplaatsen voor Orkun Kökçü, Fredrik Aursnes en Guus Til. Bryan Linssen is de aanvalsleider bij Feyenoord, met Jahanbakhsh die de rechterflank bestrijkt. Nelson verving Sinisterra in de ontmoeting met Ajax in de rust en scoorde bijna met zijn eerste balcontact. Drie dagen later heeft Slot dus een basisplek voor hem in petto.

Feyenoord wil 2021 op een goede manier afsluiten in Heerenveen. De laatste twee duels tegen FC Twente (2-1) en Ajax (0-2) gingen verloren. Daarnaast kwam men niet verder dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij FC Groningen. Heerenveen was zondag in een beladen Friese derby te sterk voor rivaal SC Cambuur: 1-2.

Opstelling sc Heerenveen: n.n.b.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Senesi, Malacia; Kökçü, Aursnes, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Nelson.