Roy Keane doet dringende oproep aan Kane: ‘Oh my god, Harry!’

Woensdag, 22 december 2021 om 14:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:11

Roy Keane is geschrokken van de manier waarop Harry Kane de kleedkamer van Tottenham Hotspur toespreekt tijdens wedstrijdbesprekingen, zo vertelt hij in de online serie Driving Home for Christmas van Sky Sports. In de serie, waarbij Keane in gesprek gaat met Micah Richards, toont de clublegende van Manchester United zijn afkeer tegen de clubcultuur van Tottenham zoals werd getoond in de documentaire All or Nothing.

In de Amazon-documentaire wordt Tottenham in het seizoen 2019/20 gevolgd door camera's, ten tijde van het ontslag van Mauricio Pochettino. Keane heeft zich vooral verbaasd over het gebrek aan passie, zo vertelt hij Richards. "Tottenham Hotspur moet een hele zware klus zijn. Stel je die cultuur daar eens voor. Heb je die documentaire gezien? Toen ik die documentaire zag - en ik weet dat dingen bewerkt kunnen worden - schrok ik van wat er binnen de club gebeurde. Ik zag Harry Kane een wedstrijdbespreking houden. Oh my god, Harry. Je moet hem echt opvrolijken."

Enkele fragmenten uit de documentaire 'All or Nothing'.

Op de beelden is onder meer te zien hoe Kane omringd door ploeggenoten toespraken houdt in de kleedkamer voorafgaand aan wedstrijden. "Als je voor elke wedstrijd een toespraak houdt, zullen spelers zich snel vervelen. Waarom denk je dat je speeches nodig hebt voor een wedstrijd?", gaat Keane verder. "Iedereen zat op zijn telefoon, zelfs de medische staf. Ze lieten een paar spelers zien die uitvielen tegen elkaar, volgens mij waren het Dele Alli en Eric Dier, die maakten ruzie als kleine kinderen. Ze zeiden: 'Oh, je moet je werk doen'. Er was niks geen agressie. Het waren net acteurs zonder emotie."

Het is niet voor het eerst dat Keane zich kritisch uitlaat over de sfeer bij Tottenham. In april van dit jaar, toen José Mourinho onder druk stond en door de clubleiding op straat werd gezet, beweerde hij dat de Spurs de afgelopen veertig jaar 'te zacht' zijn geweest. "Er zit een gelatenheid in dit team. Ja, ze hebben de Champions League-finale (in 2019, red.) gehaald, maar daar kwam geluk bij kijken. Bovendien is het bereiken van de finale alsof je in november de beste van de competitie bent. Ze bereikten de finale, maar werden wel verslagen. Als Mourinho vertrekt, zal er nog steeds een gelatenheid zijn in dit team. Dat ligt aan de spelers."