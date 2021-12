Mendy geconfronteerd met zevende aanklacht wegens verkrachting

Woensdag, 22 december 2021 om 13:11 • Rian Rosendaal

Er is woensdag een nieuwe aanklacht wegens verkrachting gedaan tegen Benjamin Mendy. Diverse Engelse media melden dat er nu in totaal zeven aanklachten liggen tegen de Franse vleugelverdediger van Manchester City. Er vond woensdagochtend een hoorzitting plaats over de zaak rondom Mendy, die vanwege de diverse beschuldigingen al enkele maanden in de gevangenis verblijft.

Door de aanklachten wegens verkrachting en seksueel misbruik ziet het er niet goed uit voor de 27-jarige verdediger van the Citizens. De aanklachten zijn afkomstig van vijf verschillende vrouwen, van wie er vier minderjarig waren in de periode tussen oktober 2020 en augustus 2021. Mendy en een andere verdachte in de verkrachtingszaak moeten nog minstens een maand in de cel doorbrengen. Tegen de medeverdachte lopen momenteel vier afzonderlijke zaken.

De rechter van de Chester Crown Court was in eerste instantie van plan om op 24 januari met een definitieve uitspraak te komen. Die datum wordt in de Engelse media nu echter als 'onrealistisch' omschreven, al is een eventuele nieuwe datum nog niet bekend. The Sun onthulde in november in een uitgebreid artikel dat de gevangenis waar Mendy verblijf wordt geteisterd door een 'verstrengeld web van bendes'. In het cellencomplex, HMP Altcourse in Liverpool, vinden gemiddeld 29 aanvallend per maand plaats tussen gevangenen. Afgelopen jaar zijn er in totaal 338 aanvallen geweest, zo weet de krant.

Mendy werd tot deze woensdag verdacht van zes verkrachtingen en één aanranding. De linksbenige vleugelverdediger zit sinds augustus in voorlopige hechtenis. In oktober werd een borgtocht van de voetballer geweigerd door een rechter na een verhoor van vijftig minuten. Het was de derde borgtochtaanvraag die Mendy had ingediend. Mendy werd gearresteerd nadat een zeventienjarig meisje beweerde dat ze in augustus door hem seksueel zou zijn misbruikt in zijn villa in Cheshire, zo'n vijftig kilometer ten oosten van Liverpool.