Opstelling Ajax: Edson Álvarez en Lisandro Martínez niet bij de selectie

Woensdag, 22 december 2021 om 19:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:06

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers nemen bij een overwinning op de Limburgers de koppositie over van PSV. De achterstand op de Eindhovenaren bedraagt één punt. PSV speelt donderdagavond in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. Het duel tussen Ajax en Fortuna Sittard vangt om 21.00 uur aan in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Marc Nagtegaal.

Ten Hag kan beschikken over Jurriën Timber, wiens inzetbaarheid twijfelachtig was nadat hij zondag uitviel tegen Feyenoord. De verdediger vormt een centraal duo met Perr Schuurs; Daley Blind is de linksback. Ten opzichte van de wedstrijd tegen Feyenoord verdwijnt Lisandro Martínez uit de verdediging en daardoor staat Devyne Rensch in de basis als rechtsback. De Argentijn behoort niet tot de selectie en hetzelfde geldt voor Edson Álvarez, die ook nog een basisplek had in De Kuip. Mogelijk heeft Ten Hag het tweetal eerder kerstvakantie gegeven, al is daar geen duidelijkheid over. Vanwege de absentie van Álvarez is op het middenveld een plek voor Davy Klaassen ontstaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Thuiswedstrijden tegen Fortuna zijn voor Ajax meestal een garantie op drie punten. Van de 22 keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden in de Johan Cruijff ArenA, ging Ajax er 20 keer met de volle buit vandoor. Eén keer eindigde het duel onbeslist, één keer won Fortuna. Voor Zian Flemming en Schuurs wordt het een bijzonder duel. Zij spelen vanavond tegen hun voormalig werkgever. Flemming is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en kwam in het seizoen 2017/18 tot 25 wedstrijden voor Jong Ajax.

Opstelling Ajax: Pasveer, Rensch, Schuurs, Timber, Blind; Klaassen, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic

Opstelling Fortuna Sittard: Van Osch, Tirpan, Angha, Samaris, Janssen, Cox, Ferati, Rienstra, Duarte, Flemming, Seuntjens