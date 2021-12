Dortmund overweegt explosieve salarisverhoging voor Haaland

Woensdag, 22 december 2021 om 11:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:55

Borussia Dortmund overweegt Erling Braut Haaland een explosieve salarisverhoging aan te bieden in een laatste poging de spits binnenboord te houden. Volgens Sport Bild kan de Noor straks zestien in plaats van acht miljoen euro opstrijken per jaar. Daarmee zou hij veruit de best betaalde speler binnen de selectie van BVB worden. Die eer is nu toebedeeld aan Marco Reus.

Dortmund zegt er alles aan te willen doen om Haaland ook na de zomer in het Signal Iduna Park te houden. Een explosieve salarisverhoging lijkt daarbij niet uitgesloten. Door het salaris van de aanvalsleider te verdubbelen hoopt Dortmund dat de spits overstag gaat. Haaland verdient momenteel acht miljoen euro, maar kan daar mogelijk acht miljoen euro aan toevoegen. Daarmee gaat hij Reus ruimschoots voorbij. Laatstgenoemde is nu met twaalf miljoen euro de best betaalde speler binnen de selectie van Dortmund.

Directeur Hans-Joachim Watzke bevestigde onlangs de interesse van Real Madrid in Haaland, maar gaf ook aan een langer verblijf van de spits in Dortmund niet uit te sluiten. Een salarisverhoging maakt deel uit van dat plan. "Een speler moet altijd tevreden zijn. We zullen ook praten over wat we qua personeel van plan zijn, misschien onafhankelijk van hem. En ook wat we met hem van plan zijn, misschien moet er meer geld bij", aldus Watzke.

Mocht Borussia Dortmund er niet in slagen om Haaland te behouden, geldt Sébastien Haller als één van de twee kandidaten voor zijn opvolging. De 27-jarige spits - een klein jaar geleden voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United en sindsdien goed voor 33 doelpunten in 46 wedstrijden - heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2025 en de Amsterdammers zijn niet van plan om hem zomaar te laten gaan. Volgens Sport Bild bedraagt de vraagprijs veertig miljoen euro. De andere naam is Patrik Schick, die in de eerste seizoenshelft 16 keer scoorde namens Bayer Leverkusen in 14 duels.