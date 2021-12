Doan en Bruma zijn klaar in 2021 maar snelle rentree bij PSV lonkt

Woensdag, 22 december 2021 om 11:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:57

De blessure van Ritsu Doan lijkt mee te vallen. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft de middenvelder annex aanvaller van PSV een breukje in de oogkas overgehouden aan de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-4) van zondag. Doan kan op korte termijn weer aansluiten bij de selectie van trainer Roger Schmidt, al komt de jaarafsluiter thuis tegen Go Ahead Eagles nog te vroeg voor hem.

De verwachting is dat Doan op tijd fit is voor de start van het trainingskamp op 3 januari. De PSV-selectie vertrekt die dag richting het Spaanse Marbella. Het is de bedoeling dat er dan een oefenwedstrijd wordt afgewerkt tegen Karlsruhe SC. Door de afwezigheid van Doan is de kans groot dat Yorbe Vertessen donderdag tegen Go Ahead een basisplaats. Bij PSV ontbreken daarnaast Ryan Thomas, Davy Pröpper, Eran Zahavi en Bruma door uiteenlopende blessures. Bruma viel net als Doan voortijdig uit tegen RKC en ook hij keert begin januari terug bij PSV.

Doan was juist bezig aan een sterke periode in het shirt van PSV. Door het wegvallen van Noni Madueke kreeg de Japanner het vertrouwen van Schmidt. Doan had in verschillende wedstrijden in de Eredivisie en de groepsfase van de Europa League een basisplaats. In de bekerontmoeting met Fortuna Sittard (2-0 overwinning) verzorgde de vanaf de rechterkant opererende aanvaller zelfs voor de gehele productie.

Schmidt koos ook op bezoek bij RKC voor Doan, die echter halverwege de eerste helft afhaakte. Hij kwam bij een kopduel in botsing met Alexander Büttner. Doan maakte een aangeslagen indruk en het werd al snel duidelijk dat de wedstrijd in Waalwijk voor hem was afgelopen.

Net als Ritsu Doan viel Bruma voortijdig uit tegen RKC Waalwijk.