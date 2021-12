‘Feyenoord troeft Manchester City en Chelsea af in strijd om Dermane'

Woensdag, 22 december 2021 om 11:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:36

Feyenoord heeft Karim Dermane zo goed als binnen. Feyenoord Transfermarkt meldt woensdag dat de zeventienjarige middenvelder uit Togo reeds in Rotterdam is aangekomen om de laatste details rondom het contract af te ronden. Met de naderende komst van Dermane weet Feyenoord onder meer Manchester City, Chelsea en Red Bull Salzburg af te troeven. De verwachting is dat de deal op korte termijn wordt afgerond, mits de medische keuring geen problemen oplevert. Dermane speelde tot nu toe voor FC Wafa uit Ghana.

Dermane staat al enige tijd op het lijstje van scouts van Feyenoord. De jonge en talentvolle middenvelder liep al eens stage op Varkenoord en de technische leiding was destijds onder de indruk van de 'stormachtige ontwikkeling' die hij doormaakte in een kort tijdsbestek. Onder meer in een oefenduel met Werder Bremen liet hij een sterke indruk achter. Dermane werd in september nog omschreven als een 'possible january signing'. Het lijkt er enkele maanden later op dat Feyenoord de middenvelder definitief binnenhaalt.

?????????????? ?????? • #Feyenoord zet tóch door op de komst van Karim Dermane. De 17-jarige middenvelder is op dit moment in Rotterdam. Na het doorstaan van de medical check volgen de laatste contractdetails: Feyenoord troeft hiermee Redbull Salzburg, Man. City en Chelsea af. — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) December 22, 2021

Kort na de stageperiode, in oktober, meldde Feyenoord Transfermarkt dat Feyenoord nog geen concrete actie had ondernomen om Dermane definitief aan te trekken. In november kwam naar buiten dat Feyenoord alleen in het eerste elftal wil reserveren, waardoor het leek alsof de interesse in Dermane op een laag pitje was gezet. In oktober liet de speler in kwestie zich tegenover bovengenoemd medium nog kort uit over een mogelijke overstap richting De Kuip. "Feyenoord is een goede club, één familie. Ik houd echt van de club, serieus! Laten we afwachten wat er gaat gebeuren."