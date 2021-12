‘Je zegt ineens vaarwel tegen het vertrouwde Ajax, maar ik ben gelukkig’

Woensdag, 22 december 2021 om 11:01

Jaïro Riedewald liet Ajax in de zomer van 2017 achter zich voor een avontuur bij Crystal Palace. De nu 25-jarige defensieve middenvelder - die eveneens als linksback en centrumverdediger uit de voeten kan - vertelt op de officiële website van Ajax dat hij pas anderhalf jaar geleden besefte wat er die zomer allemaal gebeurd is. Tegelijkertijd zegt Riedewald nu gelukkig te zijn bij Crysal Palace.

“Er gebeurde best veel in die tijd. Onder andere in mijn privésfeer. En natuurlijk met Abdelhak Nouri. Daar denk ik nog elke dag aan. Eigenlijk besefte ik pas anderhalf jaar geleden wat er allemaal in die zomer is gebeurd. Ik heb me daar nooit over uitgesproken, of nooit bij stilgestaan. Maar een transfer naar het buitenland is nogal wat. Je zegt ineens vaarwel tegen het vertrouwde Ajax. Maar ik kan zeggen dat ik gelukkig ben”, geeft Riedewald te kennen. De drievoudig Oranje-international verliet Ajax met 93 officiële wedstrijden achter zijn naam.

Riedewald's debut was just perfect... ??#OnThisDay — AFC Ajax (@AFCAjax) December 22, 2021

Vooral zijn eerste Eredivisie-wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax werd er een om niet snel te vergeten, want hij scoorde twee keer tijdens zijn competitiedebuut en bezorgde de Amsterdammers daarmee een 1-2 overwinning op Roda JC Kerkrade. “Het enige waar ik toen aan dacht was: wij zijn Ajax, wij moeten deze wedstrijd nog winnen. Een 1-1 tegen Roda JC is niet genoeg”, zo herinnert Riedewald het gevoel na zijn eerste treffer. Hij maakte vervolgens ook het winnende doelpunt. “Het ging zo ontzettend snel. Ik weet dat ik dicht bij de goal stond en zelf met een sprongetje de bal in het doel schoot. Direct spookte door mijn hoofd: het is toch geen buitenspel? Ik vond het tricky en zag het zelf niet op dat moment.”

“Daarna werd het een soort van zwart. Ik deed mijn shirt uit en rende naar de bank. Geen idee waarom. Daar zag ik jongens als Kenneth Vermeer en Stefano Denswil opstaan om mij een knuffel te geven. Ja, dat was prachtig!”, gaat Riedewald verder. “Echt dolle vreugde. We hebben staan klappen en dansen voor het uitvak. Ineens was ik de New Kid in Town. Eenmaal binnen kreeg ik ook allemaal felicitaties. Ik ben daarna nog een keer in mijn eentje naar buiten gegaan om de felicitaties van de supporters in ontvangst te nemen en heb toen nog een interview met Ajax TV gedaan.”

Riedewald had enkele dagen voor het duel met Roda al zijn officiële debuut gemaakt in het eerste elftal van Ajax, tijdens de bekerwedstrijd tegen IJsselmeervogels. “Ik was hartstikke blij. Voor de eerste keer stond ik Ajax 1. Daar had ik het voor gedaan. Hiervoor stapte ik elke dag als kind het busje in naar de training in Amsterdam. Het shirtje van dat debuut in de beker hangt nog steeds ingelijst bij mijn ouders thuis."

Frank de Boer haalde Riedewald vierenhalf jaar geleden naar Crystal Palace. Na diens snelle ontslag verliepen de eerste twee seizoenen moeizaam, maar in de twee jaar die volgden verdiende Riedewald een nieuw tot medio 2024 lopend contract bij the Eagles. Waar hij vorig seizoen onder manager Roy Hodgson veelvuldig aan spelen toekwam, doet de afgelopen zomer aangetreden Patrick Vieira nauwelijks een beroep op hem. Riedewald speelde dit seizoen pas twee officiële wedstrijden voor Crystal Palace.