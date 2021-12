Dumfries schrok van ‘mensonterende’ reacties: ‘Ging veel te ver’

Woensdag, 22 december 2021

Denzel Dumfries lijkt zich langzaam in het elftal te hebben geknokt bij Internazionale. De vleugelverdediger begon op de bank in Milaan, maar verscheen de laatste vier competitieduels aan de aftrap. In een uitgebreid interview met Voetbal International blikt hij terug op de afgelopen voetbaljaargang, waarin hij onder meer een hoofdrol voor zich opeiste tijdens het Europees kampioenschap.

Dat Dumfries in de beginfase niet verzekerd was van een basisplek bij Internazionale, kon hij maar moeilijk verkroppen. "Ik wil voetballen en hier laten zien wat ik kan", vertelt hij in gesprek met het voetbalweekblad. "Nu kan ik zeggen dat het gewoon logisch was dat ik niet direct basisspeler was. Ik kwam hier zonder goede voorbereiding en het is mijn eerste keer in het buitenland. Andere taal, een nieuwe omgeving, een andere cultuur en een heel nieuwe speelwijze. Ik heb dat niet onderschat, ik wist dat het zo zou zijn. Maar ik had wel verwacht dat ik in het begin meer zou spelen, daar ben ik eerlijk in."

De vleugelverdediger geeft zichzelf tot na de winterstop om volledig te acclimatiseren in de Serie A. "Dan moet ik er van mezelf staan", gaat de rechtervleugelverdediger verder. "Dat is ook logisch. Ik ben nu gewend aan het team, de spelers en de speelstijl en de meeste tegenstanders heb ik nu ook wel gezien. Ik voel dat ik er meer en meer klaar voor ben om voortdurend basisspeler te zijn. Dat verlang ik ook van mezelf. De eerste maanden hier heb ik weer een mooie les geleerd: wees realistisch, wil niet te veel en te snel, en geef jezelf de tijd."

Dumfries, die binnenkort voor de tweede keer vader wordt, bestempelt het EK als een van zijn hoogtepunten van afgelopen jaar. De verdediger schoot tegen Oekraïne en Oostenrijk uit de startblokken en scoorde tweemaal. "In 2014 keek ik als amateur nog op het 538 plein in Amsterdam naar de wedstrijden van het Nederlands elftal. Ik besefte wat Oranje in de mensen losmaakte. Toen wist ik al dat ik er op een gegeven zelf bij zou zijn. In mijn hoofd zei ik: 'Ja mensen, jullie weten nu nog niet naast wie jullie eigenlijk staan, haha. Jullie hebben het allemaal niet door nu, maar moet je eens opletten straks…'

Dat het teleurstellend verlopen EK Frank de Boer uiteindelijk de kop koste, begreep Dumfries wel. "Maar los van de doelstelling die hij en wij niet haalden, wat heeft de trainer veel over zich heen gekregen in de media en op social media. Mensonterend vond ik het. Poeh. Hoewel De Boer in de voetbalwereld zo ervaren is, ging het voor hem ook echt veel te ver. Hij blijft wel een mens, hè. Ik heb hem in elk geval ervaren als een prettige man. Een trainer die heel gefocust is op dat wat op het veld moet gebeuren. Met Louis van Gaal hebben we weer een heel ander type bondscoach. Hij is heel open, eerlijk en geïnteresseerd. Hij kan ook hard zijn, maar dat moet ook als we succesvol willen zijn."