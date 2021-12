MVV volgt voorbeeld van Liverpool met ongevaccineerde spelers: ‘Kortzichtig’

Woensdag, 22 december 2021 om 07:58

In navolging van Liverpool heeft ook MVV Maastricht besloten om in de komende winterse transferwindow geen ongevaccineerde spelers aan te trekken. Evgeniy Levchenko vreest dat het besluit van de Limburgers een sneeuwbaleffect zal hebben in het Nederlandse profvoetbal. De voorzitter van de Vereniging van Contractspelers (VVCS) zegt in gesprek met De Telegraaf dat hij het vervelend vindt dat er zo een scheiding ontstaat.

Liverpool-manager Jürgen Klopp zei afgelopen week dat een niet-gevaccineerde speler ‘een continue dreiging vormt’, waardoor dat volgens hem invloed heeft op het aankoopbeleid van the Reds. MVV liet vervolgens dinsdag aan RTV Maastricht weten dat het van plan is het voorbeeld van Liverpool te volgen, dus alleen gevaccineerde spelers aan te trekken.

“Je krijgt door dit soort opvattingen hoe dan ook een scheiding in de maatschappij, of het nu in algemene zin of op voetbalgebied is en dat vind ik vervelend. Ik kan enigszins begrijpen dat clubs zichzelf willen beschermen, maar wat MVV doet vind ik kortzichtig. We weten zelf zó weinig van de materie”, geeft Levchenko te kennen. Er zijn momenteel meer transfervrije spelers dan ooit en een deel van hen heeft zich volgens Levchenko laten vaccineren om makkelijker aan een nieuwe club te kunnen komen. "Om het zogenaamde ’gezeik’ te voorkomen.”

“Ik vind dat clubs en spelers daarover met elkaar in gesprek moeten blijven. Men moet in het belang van elkaar blijven denken”, vervolgt Levchenko. Hij benadrukt dat de discussie steeds harder wordt en dat er daardoor geen veilig gevoel wordt gecreëerd. “Dat vind ik geen nette gang van zaken. Als je dit bijvoorbeeld vanwege geloofsovertuiging niet wil of kan doen, dan kan het niet zo zijn dat je buiten de maatschappij wordt geplaatst. In dit geval de voetbalwereld. Het is geen plicht en een dergelijke overtuiging maakt iemand niet ineens een ander mens.”

Levchenko had wel zien aankomen dat clubs zulke beslissingen zouden nemen. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat meer clubs een streng coronabeleid gaan voeren. “De spelers die niet gevaccineerd zijn, krijgen in korte tijd veel shit over zich heen. We moeten er in Nederland kritisch naar kijken of dit in deze trant doorgezet moet worden en je op zo’n manier spelers moet behandelen. Je ziet dat juist in de voetbalwereld, spelers enorm de regels naleven. De gevolgen van het hebben van het virus, zijn op een enkeling na ook erg beperkt gebleven. Waardoor je eigenlijk als club niet zwart-wit kunt zeggen een ongevaccineerde niet te contracteren.”