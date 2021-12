Marca noemt Depay en De Jong bij ‘probleem waarmee Xavi niet kan omgaan’

Woensdag, 22 december 2021 om 07:37 • Chris Meijer • Laatste update: 08:35

Het 1-1 gelijkspel van Barcelona op bezoek bij Sevilla zorgt voor dubbele gevoelens, zowel in de Spaanse media als bij trainer Xavi. De kranten zijn bijzonder te spreken over het optreden van de Catalanen, maar tonen tegelijkertijd hun zorgen over het gebrek aan scorend vermogen binnen de ploeg. Marca schrijft dat de absentie van Memphis Depay zich behoorlijk laat voelen, temeer omdat Luuk de Jong niet voldoet.

“Van alle problemen waarmee Barcelona te maken heeft, is er één waar Xavi niet mee kan omgaan: de spits. Barcelona heeft zijn spel verbeterd en haalt in veel opzichten een hoger niveau, maar mist een doelpuntenmaker. Ze hebben dringend behoefte aan een nummer negen. Het gebrek daaraan kostte de overwinning op Sevilla”, schrijft Marca. Depay ontbreekt de afgelopen weken bij Barcelona vanwege een hamstringblessure.

“De absentie van Memphis heeft dit gebrek verder aan het licht gebracht. Hij is nog niet overtuigend, maar wel de enige die geregeld een doelpunt weet te maken”, vervolgt de meest verkochte sportkrant van Spanje. “Nu Agüero is vertrokken en Braithwaite en Ansu Fati ook geblesseerd zijn, is Luuk de Jong de enige spits van Barcelona. En de Nederlander is het tegenovergestelde van wat een spits bij Barcelona zou moeten laten zien. Sterker nog, doordat hij niks bijdraagt, heeft Xavi Ferran Jutglá doorgeschoven naar het eerste elftal.”

“Dat Barcelona niet scoorde, brak ze opnieuw op. Deze wedstrijd was een nieuw voorbeeld, maar het collectieve spel geeft nieuwe hoop”, zag ook Mundo Deportivo. “Het verschil met dit Barcelona van Xavi is dat er druk vooruit wordt gegeven, waardoor de wedstrijd gedomineerd kan worden. Dat is de meest opvallende verandering sinds zijn komst. Het team maakte na rust ook indruk met de fysieke intensiteit van het spel.”

“Barcelona zal met chagrijn terugkijken, omdat ze een halfuur lang superieur waren en meer kansen hadden dan Sevilla”, concludeert AS. Barcelona speelde vanaf minuut 64 met een man meer, na een rode kaart voor Jules Koundé. In de gelijke stand kwam geen verandering meer. “Het voetbal was opwindend, uitgevoerd door de jeugd met de verantwoordelijkheid om het ongelijk van hen die hopen dat Xavi faalt te bewijzen. Dat deden ze tegen Sevilla: dit Barcelona is net geboren, dat zul je zien.”

???????? Barça! ?? Sevilla - Barcelona is weer in evenwicht! ?? In de slotseconden van de eerste helft kopt Ronald Araujo raak: 1-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaBarcelona pic.twitter.com/4tVi7jNPLq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 21, 2021

“Xavi is bereid om de reconstructie van Barcelona met lef te leiden. Hij speelt met twee vleugelaanvallers en een zeer aanvallende spelopvatting. Xavi is bereid om spelers met een sombere toekomst, zoals Luuk de Jong of Philippe Coutinho, te negeren. Hij gokt op een lading jonge spelers”, zo is Sport positief. “Het kost Barcelona alleen ontzettend veel moeite om te scoren, omdat ze een gebrek aan specialisten hebben. Maar terwijl er gewacht wordt op Ansu Fati en nieuwe aankopen, neemt Barcelona met een groots gelijkspel afscheid van 2021.”

Xavi keek zelf in gesprek met de Spaanse pers met een dubbel gevoel terug op het bezoek aan Sevilla. “Het zal moeilijk zijn om de slaap te vatten. We hadden moeten winnen, vooral met een man meer. Het is zaak om kalmer te voetballen als je een man meer hebt. In de eerste helft speelden we goed, met karakter. Het team groeit en het drukzetten gaat steeds beter.”

Een overwinning op Sevilla had Barcelona een plek bezorgd in de top vier van LaLiga, wat virtueel rechtgeeft op een Champions League-ticket. Xavi baalt ervan dat zijn ploeg dat heeft nagelaten. “Maar ik ben trots op het team. We waren niet gelukkig. Maar dat we hier goed partij hebben geboden, dat maakt me trots. Dit Barcelona begint te lijken op het Barcelona waarvan ik houd: dapper, met karakter.”