Frank Arnesen genoemd als kandidaat voor functie in de Premier League

Woensdag, 22 december 2021 om 06:51 • Chris Meijer

Leicester City gaat spoedig afscheid nemen van Lee Congerton. De zogenaamde recruitment chief staat op het punt om the Foxes te verruilen voor Atalanta. De Leicester Mercury noemt Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, als een van de vijf mogelijke kandidaten voor de opvolging van Congerton.

Congerton is een vertrouweling van manager Brendan Rodgers en werkte eerder met de Noord-Ier samen bij Chelsea, Liverpool, Celtic en Leicester City. De Leicester Mercury schrijft dat Arnesen en Rodgers ook een sterke band hebben, die stamt uit de tijd dat ze samenwerkten bij Chelsea. Arnesen was bij the Blues hoofd jeugdopleidingen en later sportief directeur in de tijd dat Rodgers de Onder 18 en beloften van Chelsea onder zijn hoede had.

De band met Rodgers zou Arnesen volgens de lokale krant kunnen verleiden om bij Leicester City aan de slag te gaan als recruitment chief, ook al betekent het dat qua functie een stap achteruit maakt ten opzichte van Feyenoord. Het huidige contract van de technisch directeur in Rotterdam-Zuid loopt af en beide partijen gaan na de winterstop met elkaar in gesprek over een langere samenwerking. Feyenoord Transfermarkt meldde eerder dat Marcel Brands - werkloos sinds zijn vertrek bij Everton - in beeld komt als Arnesen zijn verbintenis niet verlengt.

“Doordat ik Spaans spreek, heb ik een goede connectie en verstandhouding met Frank Arnesen”, zei Rodgers eerder al over de band met Arnesen, die Spaans spreekt door zijn tijd als speler bij Valencia. Naast Arnesen worden er nog vier kandidaten genoemd: Rob Mackenzie (head of recruitment van Aston Villa), Steve Walsh (clubloos, maar als adviseur verbonden aan het Amerikaanse Charlotte FC), Gretar Steinsson (voormalig AZ-verdediger, onlangs vertrokken als hoofd scouting van Everton) en Andy Scott (recent vertrokken als hoofd scouting van Swansea City).