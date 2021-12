Danny Buijs loopt helemaal leeg: ‘Wat is er met die mensen aan de hand, joh?’

Danny Buijs kan zich niet vinden in de rode kaart die Neraysho Kasanwirjo dinsdagavond kreeg in de wedstrijd tussen AZ en FC Groningen (1-0). De centrale verdediger van de bezoekers werd al in de derde minuut weggestuurd door scheidsrechter Martin van den Kerkhof na een overtreding op Dani de Wit. Buijs, de trainer van Groningen, steekt na afloop een algehele tirade af over het optreden van de arbitrage. Hij kreeg zelf in de eerste helft een gele kaart en is daar niet over te spreken.

"Laat ik daar maar niet te veel over zeggen, want dan heb je weer een tuchtcommissie die aan je broek hangt", reageert Buijs op zijn kaart. "Maar die vierde officials, dat is echt om te huilen. Met wat voor intentie komen die mensen naar de wedstrijd? Je moet toch begrijpen dat er een keer emotie is? Er is geen scheldwoord gevallen, helemaal niks, maar die mensen roepen gelijk in het oortje: 'Buijs gele kaart, Buijs gele kaart'", zegt hij met een zeurderige stem. "En dan tegen die andere stafleden: 'Moet je ook een gele kaart?' Zelfs tegen de dokter. Wat is er met die mensen aan de hand, joh? Ga lekker onder de kerstboom zitten en een oliebol eten en kom even tot rust. Als er nou gescholden wordt of je wordt fysiek aangeraakt, kan ik het begrijpen. Maar gelijk al 'Buijs gele kaart'... Echt..."

Danny Buijs had het niet zo naar zijn zin in Alkmaar ??#AZGRO pic.twitter.com/v0JxFwd6uF — ESPN NL (@ESPNnl) December 21, 2021

Buijs vindt het teleurstellend dat videoscheidsrechter Bas Nijhuis zich niet liet gelden na de rode kaart van Kasanwirjo. "Je weet dat het heel bepalend is wie de VAR is. Bij deze VAR moet het een duizend procent fout zijn, anders gaat hij niet corrigeren. Je hebt ermee te maken hoe een individu het benadert. Dat is soms in je voordeel en soms in je nadeel." Kasanwirjo wilde een slechte aanname herstellen door de bal weg te houden bij Dani de Wit, maar was te laat bij de bal en plantte de noppen op de zijkant van de kuit van zijn tegenstander. Van den Kerkhof twijfelde geen moment en kende een rode kaart toe. Het was de vroegste rode kaart in de Eredivisie sinds 3 februari 2015, toen Jetro Willems na 29 seconden rood kreeg. Dat is nog altijd het competitierecord. Videoscheidsrechter Nijhuis zag geen reden om Van den Kerkhof naar het scherm te roepen om zijn beslissing te heroverwegen.

Binnen vier minuten komt FC Groningen al met tien man te staan. Terechte beslissing? ?? ESPN #?? #azgro pic.twitter.com/5yiazVjN1T — ESPN NL (@ESPNnl) December 21, 2021

"Vanaf de kant vond ik het al geen rode kaart", stelt Buijs in gesprek met ESPN. "Hij neemt ‘m verkeerd aan en wil de bal wegtikken. Het is geen schoppende beweging, hij zet het been er niet vol op. Maar je hebt hier te maken met mensen die zelf niet gevoetbald hebben. Als je dit vijftien keer gaat afspelen en vertraagd ziet… Het is een schamp, hij raakt ‘m." Buijs is het niet eens met de opmerking van journalist Fresia Cousiño Arias dat het 'makkelijk is' om te zeggen dat de arbitrage zelf niet heeft gevoetbald.

"Nee, dat is niet makkelijk. Dan weet je in dit soort situaties vaker of het een bewuste overtreding was, of dat iemand zijn eigen fout nog probeert te corrigeren", antwoordt de voormalig middenvelder. "Dat weet je als je gevoetbald hebt. Dit is mij en veel anderen ook overkomen. Raakt hij hem? Absoluut. Is het een overtreding? Absoluut. Maar ik vind het geen rode kaart, omdat je weet dat het geen bewuste overtreding is. Je ziet op het eind ook dat hij schrikt omdat hij te laat is. Maar oké, we hebben ermee te maken."

Het oordeel van Buijs lijkt op dat van Kees Kwakman in de studio. "Eigenlijk probeert hij zijn eigen onkunde te herstellen, want het is een dramatische aanname", zei de analist in de pauze over Kasanwirjo. "Dit is een bedrijfsongeval, om het zo te noemen. Ik vind het zwaar gestraft. Hij wil de bal met de punt van zijn voet wegtikken. Daarom komen zijn noppen er zo vol op." Pierre van Hooijdonk zag 'nul intentie' om De Wit te raken. "Hij denkt de bal nog te kunnen wegtikken. Iedereen die de slomo ziet, zal zeggen: het is donkerrood. Ik kan er wel in meegaan dat hij rood krijgt, maar ik zie nul intentie."