Barcelona kan niet profiteren van heftige black-out bij Koundé

Dinsdag, 21 december 2021 om 23:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:30

Sevilla en Barcelona hebben dinsdagavond genoegen moeten nemen met een gelijkspel in LaLiga. Het aantrekkelijke affiche tussen de ploegen van trainers Julen Lopetegui en Xavi eindigde in een 1-1 gelijkspel, ondanks dat de thuisploeg het laatste half uur met een man minder op het veld stond. Door de remise blijft het verschil tussen de nummers twee en zeven van de ranglijst tien punten bedragen: 28 om 38. Karim Rekik en Frenkie de Jong verschenen aan het startsignaal; Luuk de Jong deed de laatste minuten mee.

Sevilla en Barcelona gingen met een tussenstand van 1-1 de rust in en dat was een juiste afspiegeling van de onderlinge verhoudingen in de eerste 45 minuten. Het team van Xavi, die ten opzichte van de 3-2 winst op Elche alleen de van een schorsing teruggekeerde Gerard Piqué als noviteit had, had ietwat meer balbezit zonder daadwerkelijk gevaarlijk te zijn, terwijl de thuisploeg amper balbezit nodig had om gevaarlijk te ogen. Twee dode spelmomenten in het laatste kwartier van de eerste helft waren verantwoordelijk voor de treffers in het Ramón Sánchez-Pizjuán.

Barça in de problemen... ?? Sevilla opent de score met een perfect ingestudeerde hoekschop: Papu Gómez scoort! ????#ZiggoSport #LaLiga #SevillaBarça pic.twitter.com/z9qw4IYIVM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 21, 2021

Het team van Lopetegui nam na iets meer dan een half uur spelen de leiding en een perfect ingestudeerde corner vormde de basis. Na een lage trap van Ivan Rakitic ontsnapte Alejandro Papu Gomez aan de aandacht van los Azulgrana en schoot hij de bal langs Marc-André ter Stegen. Het antwoord van Barcelona volgde op slag van rust. Na een hoekschop van Ousmane Dembélé van rechts klom Ronald Araujo hoger dan iedereen in de lucht en knikte hij het leer diagonaal in de linkerhoek achter Yassine Bounou: 1-1.

Na de onderbreking had Barcelona moeite om de bal in de ploeg te houden en dat kwam mede omdat Sevilla meer intensiteit in het spel legde. Een black-out bij Jules Koundé bood de bezoekers na iets meer dan een uur spelen uitkomst. De verdediger kreeg bij de zijlijn tot tweemaal toe een bodycheck van Jordi Alba en uit woede gooide hij de bal in een reactie vervolgens hard tegen diens schouder. Alba greep desondanks theatraal naar zijn gezicht, maar voor dienstdoende scheidsrechter Carlos Cerro del Grande was de intentie van Koundé al voldoende reden voor een rode prent.

Koundé, ?????? ?????? ????!? ?? Hij gooit de bal van een halve meter vol in het gezicht van Jordi Alba en kan direct vertrekken ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaBarça pic.twitter.com/fml8cHNe45 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 21, 2021

Barcelona kwam beter in de wedstrijd na de uitsluiting van Koundé, maar een winnende treffer bleef uit. Na een uitstekende voorzet van Abde Ezzalzouli vanaf links kopte Gavi maar net naast en een krachtige inzet van Dembélé eindigde op de paal. Met Luuk de Jong in de plaats van Frenkie de Jong hoopte Barcelona nog op een moment van extase in de slotminuten, maar Sevilla bleef met een man minder uiteindelijk ook in de zes minuten extra tijd overeind. Een kopbal van De Jong miste kracht en Bounou redde goed op een ferm schot van Alba.