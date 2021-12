AZ krijgt FC Groningen na 44 doelpogingen in 2021 eindelijk op de knieën

Dinsdag, 21 december 2021 om 22:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:09

AZ heeft het kalenderjaar afgesloten met een overwinning in de Eredivisie. In het eigen AFAS Stadion wonnen de Alkmaarders met 1-0 van FC Groningen, dat bijna de volledige wedstrijd met tien man afwerkte. Jesper Karlsson maakte in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd. AZ boekte alweer de vijfde zege op rij in de competitie en overnacht als nummer vijf. Nummer zes FC Twente gaat woensdag op bezoek bij FC Utrecht en kan AZ weer passeren bij een zege.

Groningen leek een hopeloze avond tegemoet te gaan, want na drie minuten moesten de bezoekers al verder met tien man. Neraysho Kasanwirjo wilde zijn slechte aanname herstellen door de bal weg te houden bij Dani de Wit, maar was te laat bij de bal en plantte de noppen op de zijkant van de kuit van zijn tegenstander. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof twijfelde geen moment en kende een rode kaart toe. Het was de vroegste rode kaart in de Eredivisie sinds 3 februari 2015, toen Jetro Willems na 29 seconden rood kreeg. Dat is nog altijd het competitierecord. In de tiende minuut leek AZ te profiteren van het numerieke overwicht: de opgestoomde Yukinari Sugawara dook onopgemerkt het strafschopgebied in, nam de bal uit de lucht na een indraaiende voorzet van Karlsson en vond de rechterbovenhoek.

Binnen vier minuten komt FC Groningen al met tien man te staan. Terechte beslissing? ?? ESPN #?? #azgro pic.twitter.com/5yiazVjN1T — ESPN NL (@ESPNnl) December 21, 2021

Vlak voordat Groningen het spel wilde hervatten met de aftrap, werd de treffer echter afgekeurd: in de aanloop naar de voorzet stond De Wit buitenspel na een pass van Jordy Clasie. Het was een belangrijke opsteker voor Groningen, dat de rijen gesloten hield in het restant van de eerste helft. Het balbezit was logischerwijs voor AZ, maar de thuisploeg vond geen manier om de defensie van Groningen uit elkaar te spelen. Een van richting veranderd schot van Sugawara rolde over de achterlijn; een schot van Karlsson was een prooi voor keeper Peter Leeuwenburgh. Over het geheel hield Groningen vrij eenvoudig stand in de eerste helft. In het eerste kwartier van de tweede helft bleef AZ onmachtig, maar daarna voerde de ploeg van Pascal Jansen de druk op.

Invaller Yusuf Barasi kopte over en roste de bal vervolgens in het zijnet na een voorzet van Sugawara; twee afstandsschoten van Tijjani Reijnders werden gekeerd door Leeuwenburgh. AZ had dit jaar in drie wedstrijden nog niet gescoord tegen Groningen, maar doelpoging nummer 44 was raak: vanaf de flank trok Karlsson langs Damil Dankerlui en Tomás Suslov, alvorens vanaf een kleine 25 meter de rechterhoek uit te zoeken met een knap afstandsschot: 1-0. In de slotfase was Dankerlui in een tegenaanval nog dicht bij de gelijkmaker toen hij een bal uit de lucht nam, maar Peter Vindahl Jensen bracht redding. In de rebound werd een schot van Romano Postema verwerkt door de defensie. Een vrije trap in de blessuretijd, waarvoor Leeuwenburgh zich meldde in het vijandelijke strafschopgebied, bracht ook niet de verlossing.