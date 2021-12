Nketiah schiet Arsenal met knappe hattrick naar halve finale EFL Cup

Dinsdag, 21 december 2021 om 22:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:41

Arsenal heeft dinsdagavond ten koste van Sunderland de halve finale van de EFL Cup bereikt. De ploeg van trainer Mikel Arteta won met 5-1, mede dankzij een hattrick van Eddie Nketiah. Het slotakkoord was in blessuretijd voor de achttienjarige middenvelder Charlie Patino. Arsenal weet dinsdag wie het kan loten in een mogelijke halve finale. Dan staan Tottenham Hotspur - West Ham United, Brentford - Chelsea en Liverpool - Leicester City op het programma.

Arsenal trad aan met een sterk gewijzigde basiself ten opzichte van het gewonnen Premier League-duel met Leeds United (1-4) van afgelopen zaterdag. Zo kregen onder anderen Bernd Leno, Nicolas Pépé, Mohamed Elneny en Emile Smith Rowe een kans van trainer Arteta om zich vanaf het eerste fluitsignaal te laten zien. Ondanks de vele wijzigingen begonnen the Gunners sterk aan de wedstrijd. Na ruim tien minuten spelen was de voorsprong bijna een feit, toen Sunderland-middenvelder Elliot Embleton een voorzet van Nuno Tavares op zijn eigen lat schoot.

De voorsprong voor Arsenal is een feit! ? Edward Nketiah tikt de rebound binnen: 1-0 ??#ZiggoSport #CarabaoCup #ARSSUN pic.twitter.com/yF2k1dXYTy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 21, 2021

Het verzet van Sunderland leek alsnog vrij snel gebroken, toen Rob Holding een hoekschop van Cédric Soares vogelvrij mocht inkoppen. Waar doelman Lee Burge was gezien, kon Lynden Gooch in eerste instantie nog redding brengen op de doellijn. Nketiah stond echter op de juiste plek om de bal van dichtbij tegen de touwen te werken: 1-0. De marge werd vervolgens verdubbeld door Pépé, die na een combinatie met Soares via een van richting veranderd schot doel trof: 2-0. Pas na de ruime achterstand gooiden the Black Cats eindelijk de schroom van zich af. Embelton veroverde de bal en zette zijn spits Nathan Broadhead daarna met een mooie steekbal vrij voor Leno. Oog in oog met de doelman van Arsenal faalde de spits niet: 2-1.

Sunderland doet al snel wat terug ?? De aansluiting voor de bezoekers: Nathan Broadhead scoort! ??#ZiggoSport #CarabaoCup #ARSSUN pic.twitter.com/95cJFrd026 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 21, 2021

Door de aansluitingstreffer kreeg Sunderland weer een sprankje hoop, maar Nketiah leek kort na rust al aan alle illusies van de bezoekers een einde te maken. De aanvaller tikte een voorzet van Tavares fraai met zijn buitenkant rechts achter Burge: 3-1. De ploeg van trainer Lee Johnson legde zich echter niet neer bij een nederlaag. Zo was Embleton dicht bij de 3-2 met een schot op de paal. In de tegenaanval was het daarentegen alsnog over en uit voor Sunderland. Pépé speelde de ingevallen Denver Hume door de benen en vond Nketiah, die achter zijn standbeen raak schoot: 4-1. Het slotakkoord was in blessuretijd voor de jonge Patino.