PSV wil prachtige decembermaand compleet maken voor Richard Ledezma

Dinsdag, 21 december 2021 om 22:15 • Dominic Mostert

PSV ziet toekomst in Richard Ledezma. Volgens het Eindhovens Dagblad wordt zijn aflopende contract 'ijs en weder dienende' binnenkort verlengd. Ledezma is goed te spreken over het voorstel van PSV om voor meerdere jaren bij te tekenen, meldt de krant op basis van bronnen in Mexico. Hij wil zijn ontwikkeling graag voortzetten in Eindhoven en ziet een transfervrij vertrek niet zitten.

De inmiddels 21-jarige Amerikaan kwam begin 2019 over uit de jeugdopleiding van Real Salt Lake. Hij debuteerde in augustus 2019 voor Jong PSV en speelde sindsdien 35 officiële wedstrijden voor de beloftenploeg, waarin hij 6 keer scoorde en 5 assists gaf. Ledezma maakte in november 2020 tegen ADO Den Haag (4-0 zege) zijn opwachting in het eerste elftal. De aanvallende middenvelder mocht steeds vaker invallen, maar raakte in zijn zesde wedstrijd, op 10 december 2020 tegen Omonia Nicosia in de Europa League (4-0 winst), ernstig geblesseerd aan zijn rechterknie.

Ledezma scheurde zijn voorste kruisband en moest een streep zetten door het restant van het seizoen. Deze maand, op 6 december, maakte hij na 363 dagen zijn rentree op het veld: Ledezma viel bij Jong PSV in tegen De Graafschap (2-3 nederlaag). Vorige week woensdag liet Roger Schmidt de jongeling acht minuten voor tijd invallen tijdens de bekerwedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard (2-0), waardoor de teller nu op zeven officiële wedstrijden voor het eerste elftal staat. Als het aan de club ligt, komen daar veel wedstrijden bij. "Ledezma wordt door Roger Schmidt gezien als een talent", weet het Eindhovens Dagblad.

Na de wedstrijd tegen Fortuna sprak Ledezma via het officiële clubkanaal van een 'geweldig gevoel'. "Daarbij is het gek om te bedenken dat ik eindelijk weer op het veld heb gestaan", gaf hij toe. "Ik heb geen moment meer aan mijn knie gedacht. Ik had gewoon weer de bal aan mijn voet en speelde vrijuit, zoals ik elke wedstrijd wil en hoor te spelen." Ledezma gaf aan dat iedere speelminuut meegenomen is. "We zien wel of dat in de Eredivisie zal zijn. Het is een andere competitie dan de beker, dus we zullen zien."