Derksen gelooft uitleg Talpa niet na verdwijnen van gedeelte Veronica Inside

Dinsdag, 21 december 2021 om 21:40 • Dominic Mostert

Johan Derksen zet vraagtekens bij de uitleg van Talpa over het ontbreken van een deel van de vrijdaguitzending van Veronica Inside op KIJK, de terugkijkdienst van Talpa. In de uitzending van vrijdag sprak de analist zijn ongenoegen uit over de door Talpa afgekondigde boycot van het Algemeen Dagblad. Het eerste deel van de uitzending, waarin Derksen zijn kritiek uitte, was vervolgens niet te bekijken voor mensen die de uitzending hadden gemist: het gehele eerste blok was weggevallen, waardoor de uitzending slechts 55 minuten bedroeg.

"Het schijnt een technisch probleem te zijn geweest en het staat er nu gewoon weer op", reageert presentator Wilfred Genee voor de camera van De Telegraaf. Derksen lijkt die uitleg niet te geloven. "Nee, dat trek ik in twijfel", aldus het Veronica Inside-boegbeeld, dat zich 'schaamt' voor de boycot. "Dat beleidsbepalers van een groot media-imperium zich opgefokt gedragen, omdat een mevrouw uit Rotterdam een afwijkende mening verkondigt", doelt hij op Algemeen Dagblad-columnist Angela de Jong, die te kritisch zou zijn geweest op programma's van Talpa.

"Ik vind het een complete afgang", aldus Derksen, die contact zocht met Talpa-baas John de Mol. "Ik heb het hem per mail laten weten. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik heb er geen last van, want wij hebben dat helemaal afgedekt. Wij kunnen alles roepen, maar ik vind het zó onvolwassen dat grote mensen een mevrouw die een columnpje schrijft in de ban doen. Dan kun je je toch niet voorstellen dat je opgegroeid en groot geworden bent in de mediawereld?" Talpa liet weten 'dat sommige media in toenemende mate op ongefundeerde wijze roddels, achterklap en valse beeldvorming verspreiden' en geeft die media geen informatie meer over de eigen projecten.

De naam van De Jong viel niet in de verklaring. Door de boycot kon Algemeen Dagblad-journalist Dennis Jansen maandag niet aanwezig zijn bij de laatste uitzending van Veronica Inside, maar Genee twijfelt niet aan de journalistieke onafhankelijkheid met het nieuwe dagelijkse programma VI Vandaag in aantocht. "We hebben nog steeds dezelfde voorwaarden als in ons eerste contract en daarin staat dat we volledig afhankelijk zijn, dus journalistiek hebben wij volledige vrijheid en daar kan niemand zich tegenaan bemoeien."