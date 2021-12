Bram van Polen pakt zijn moment: ‘Mag ik eerst even wat anders zeggen?’

Dinsdag, 21 december 2021 om 21:01 • Dominic Mostert

Bram van Polen is Sander van Roekel dankbaar voor zijn bijdrage aan het voetbal. Tijdens de wedstrijd tussen Vitesse en PEC Zwolle (1-0) was de 47-jarige grensrechter voor het laatst actief. Van Polen wordt na afloop gevraagd naar zijn mening over de nederlaag tegen Vitesse, maar grijpt de kans om een dankwoord uit te spreken richting de supporters van PEC én richting Van Roekel.

"Mag ik eerst even wat anders zeggen?", reageert Van Polen op de eerste vraag van ESPN over het wedstrijdverloop. Hij refereert allereerst aan een spandoek dat na afloop door de spelers van Vitesse werd getoond met de tekst 'supporters bedankt'. "Ik zag net ‘supporters bedankt’ en dat geldt uiteraard voor ons ook", aldus de verdediger. "Vandaag neemt ook een grensrechter afscheid: Sander van Roekel. Het vak van grensrechter wordt weleens ondergewaardeerd, ik ben zelf ook iemand die ze af en toe weleens uit kan schelden, maar zonder hen kunnen we niet voetballen."

Bram van Polen nam na de wedstrijd even de tijd om Sander van Roekel te bedanken??



De assistent-scheidsrechter kwam vandaag voor het laatst in actie. pic.twitter.com/UrCIF3OiHQ — ESPN NL (@ESPNnl) December 21, 2021

"Mijn dank is enorm groot aan Sander voor zijn imposante carrière. Vanuit mij en de club een enorm bedankje", vervolgt Van Polen. In diens laatste wedstrijd hield Van Roekel de vlag omlaag na een doelpunt van Mustafa Saymak in de blessuretijd van de eerste helft, maar videoscheidsrechter Dennis Higler merkte op dat er sprake was van buitenspel. Daardoor kwam PEC niet op voorsprong. "Ja, dat was niet lekker hè. Maar het is wat ik zeg: ze worden ondergewaardeerd en zonder hen kunnen we het spelletje niet spelen. Mijn dank daarvoor is groot."

Gezien het wedstrijdbeeld maakte PEC aanspraak op meer in GelreDome. "Het is wel een beetje het verhaal van de eerste seizoenshelft", treurt Van Polen. "We voetbalden aardig mee en ik heb veel strijd en energie gezien, maar hij valt net niet. Ik denk dat het ook een stukje kwaliteit is. Het is zonde. Door een fout van ons krijgen we een doelpunt tegen en we maken de kansen niet." PEC staat met zes punten onderaan en dus is 'de slotsom van 2021' helder voor de clubicoon. "Snel vergeten, kop leegmaken en op naar 2022. Wij zullen een heel sterke tweede seizoenshelft moeten draaien als we uit de problemen willen komen."