Openda schiet Vitesse naar winst en is gedeeld topscorer van Eredivisie

Dinsdag, 21 december 2021 om 20:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:02

Vitesse is voorlopig de nieuwe nummer vier van de Eredivisie. De ploeg van trainer Thomas Letsch was dinsdagavond in GelreDome dankzij een doelpunt van Loïs Openda met minimaal verschil te sterk voor PEC Zwolle, dat nog nooit een wedstrijd in Arnhem won: 1-0. Vitesse pakte 65 punten in de Eredivisie in 2021: het hoogste aantal in een jaar sinds 2015 (64). PEC verloor liefst 24 Eredivisie-duels in 2021: alleen Willem II (28 in 2010) en NAC Breda (25 in 1973) leden ooit meer Eredivisie-nederlagen in een kalenderjaar.

Hoewel PEC een keer kon juichen in de eerste 45 minuten, stond het halverwege 0-0 toch in Arnhem. In een seizoen waar voor de hekkensluiter van de Eredivisie veel tegen zit, viel ook de beslissing van de VAR in Zwols nadeel uit. Een doelpunt van Mustafa Saymak in de extra tijd werd afgekeurd omdat Luka Adzic nipt buitenspel stond. Een hard gelag voor PEC, dat de betere partij was tegen een slap spelend Vitesse.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van het verschil van dertien plaatsen op de ranglijst was in het eerste kwart van de wedstrijd namelijk niets te merken. PEC was fel in de duels en gaf geen kans weg. De laagvlieger probeerde via Slobodan Tedic en Thomas van den Belt de score open te breken en kwam pas na een half uur ietwat goed weg toen Openda de bal maar net voorlangs mikte. Richting de rust werd Vitesse gevaarlijker, maar het scorebord kwam niet in beweging.

Kort voor rust een afgekeurde goal van PEC en een minuut na rust kwam Vitesse op voorsprong via Openda, die zijn tiende competitietreffer van het seizoen, en zijn veertiende competitietreffer van dit kalenderjaar, maakte. Van den Belt leverde de bal zomaar in op het middenveld, waarna Openda het beheerst afmaakte na voorbereidend werk van Nikolai Baden Frederiksen: 1-0. Alleen Sébastien Haller (21) en Giorgios Giakoumakis (16) waren in 2021 goed voor meer Eredivisie-treffers dan Openda, die nu in 2021/22 evenveel competitietreffers heeft als Haller en Bryan Linssen.

Vitesse ging na de openingsgoal ook beter spelen. Maximilian Wittek was met een volley dicht bij de 2-0, een inzet van Matús Bero eindigde in het zijnet en Kostas Lamprou voorkwam dat Openda zijn tweede van de avond maakte. Aan de andere kant van het veld ging een kopbal van Bram van Polen maar net naast. Dick Schreuder probeerde zijn spelers naar voren te dirigeren, maar Vitesse gaf de voorsprong niet uit handen. PEC wacht na de winterstop een uitduel met Willem II; Vitesse speelt thuis tegen Feyenoord.

PEC won één van zijn achttien competitieduels voor de winterstop: tegen Heracles Almelo op 23 oktober (1-0). Van de overige zeventien duels gingen er veertien verloren en eindigden er drie in een gelijkspel. PEC is niet de slechtste hekkensluiter ooit bij het ingaan van de winterstop. FC Emmen had vorig seizoen halverwege de competitie nog niet gewonnen en stond na zeventien duels op vijf punten. Voor PEC is het gat met nummer zeventien Sparta Rotterdam zes punten, al speelt Sparta nog tegen RKC Waalwijk.