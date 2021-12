Kind van de club pijnigt Galatasaray en krijgt ‘trap’ van Mario Balotelli

Dinsdag, 21 december 2021 om 20:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:43

Galatasaray blijft kwakkelen in de Süper Lig. De ploeg van Fatih Terim verloor dinsdagavond met 2-0 van Adana Demirspor, dat klimt naar de vierde plek, en wacht nu al zeven wedstrijden op een zege. Uitgerekend kind van de club Yunus Akgün, door Galatasaray verhuurd aan Demirspor, maakte beide doelpunten. Galatasaray blijft door de nederlaag op de elfde plaats staan. Koploper Trabzonspor sleepte op de valreep een 1-2 overwinning uit het vuur tegen laagvlieger Altay en heeft een voorsprong van twaalf punten op de nummer twee Konyaspor, die nog wel een wedstrijd moet spelen.

Adana Demirspor - Galatasaray 2-0

Patrick van Aanholt begon voor het eerst in zes competitiewedstrijden op de bank; ook Ryan Babel kreeg geen basisplaats van trainer Fatih Terim. Bij Altay verscheen Leandro Kappel wel aan de aftrap. Galatasaray had al zes opeenvolgende wedstrijden niet gewonnen en maakte ook tegen Adana Demirspor weinig indruk. De enige serieuze kans in de eerste helft was na tien minuten voor Ömer Bayram, maar de Nederlands-Turkse linksback stuitte vanuit een lastige hoek op voormalig Willem II- en NAC Breda-doelman Arijanet Muric. Na een kwartier dacht Birkir Bjarnason de 1-0 te maken na voorbereidend werk van ex-AZ’er Jonas Svensson, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. In het tweede bedrijf kan Adana Demirspor toch nog op voorsprong.

Akgün ontving een lange bal van Matías Vargas, hield Bayram van zich af en schoot diagonaal raak in de linkerhoek. Akgün wierp zijn handen op en leek zich te verontschuldigen voor het doelpunt tegen zijn eigenlijke werkgever. Hij kreeg van ploeggenoot Mario Balotelli en liefkozende trap tegen het hoofd. Enkele minuten later sloeg Akgün andermaal toe, weer na voorbereidend werk van Vargas. Hij krulde de bal met veel gevoel in de linkerbovenhoek, nadat Vargas onder druk balvast bleek. Na 62 minuten viel Babel in en hij waagde een afstandsschot in de korte hoek, dat werd gekeerd door Muric. De keeper keerde ook een kopbal van Ogulcan Caglayan en zag Samet Akaydin vervolgens een schot van Mustafa Mohamed van de lijn halen. Victor Nelsson en Caglayan werden nog gevaarlijk, maar het bleef bij 2-0.

Altay - Trabzonspor 1-2

Met twee knappe reddingen voorkwam Ugurcan Çakir een voorsprong van Altay: de keeper van Trabzonspor pareerde een kopbal van Daouda Bamba en tikte een vrije trap van Murat Akca uit de hoek. Hij was echter kansloos toen de opgestoomde back Cebrail Karayel na 32 minuten de nodige meters mocht maken en onberispelijk uithaalde in de linkerbovenhoek. Omdat André Poko in de slotfase van de eerste helft een bal voor de lijn weghaalde, nam de Altay de voorsprong mee de rust in. Vijf minuten na de pauze kwam Trabzonspor langszij: Andreas Cornelius plaatste de bal in de linkerhoek na een strakke pass van Anastasios Bakasetas.

?? Ugurcan Çakir'in son dakikada gole izin vermedigi pozisyon! #ALTvTS pic.twitter.com/M9izNYqxsr — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 21, 2021

Vervolgens schoot Djaniny over uit kansrijke positie; aan de overzijde knalde Poko van afstand op de lat. Verder krulde Kappel een kwartier voor tijd naast en bracht Ugurcan redding op een grote kans voor Bamba. Altay kreeg dus serieuze mogelijkheden om de overwinning veilig te stellen, al was het leeuwendeel van het balbezit voor Trabzonspor. Enkele minuten voor tijd trokken de bezoekers de wedstrijd naar zich toe. Invaller Bengali-Fodé Koita legde de bal met de borst klaar voor Cornelius, die in een één-op-één-situatie zijn tweede doelpunt van de avond maakte.