Dortmund doet ‘terloops’ navraag naar Ziyech en neemt meteen besluit

Dinsdag, 21 december 2021 om 19:40 • Dominic Mostert

De toekomst van Hakim Ziyech ligt niet bij Borussia Dortmund. Eerder op de dinsdag schreef BILD dat de club een huurconstructie met optie tot koop overweegt, maar volgens Sport1 is een overstap in de winter uitgesloten. Dortmund is niet in staat om het salaris dat Ziyech opstrijkt bij Chelsea, ruim tien miljoen euro per jaar, te evenaren of benaderen. Zelfs als Chelsea een gedeelte ervan zou blijven betalen, lopen de kosten voor BVB te ver op.

Ziyech heeft een contract tot medio 2025 bij Chelsea, maar is niet verzekerd van een basisplaats. Volgens Sport1 is hij door zijn zaakwaarnemer Mustapha Nakhli aangeboden bij Dortmund. De club deed vervolgens 'terloops' navraag naar de ex-Ajacied en concludeerde dat hij onbetaalbaar is. Bovendien past hij volgens de inschatting van Dortmund niet naadloos in het systeem van Marco Rose, omdat Ziyech liever vanuit de as van het veld speelt dan op de flanken. Tot slot zet Dortmund vraagtekens bij de discipline van Ziyech, nadat hij zijn plek kwijtraakte bij de nationale ploeg van Marokko.

Vorige maand reageerde Ziyech bij Tiki Taka Touzani op zijn verbanning door bondscoach Vahid Halilhodzic. "Hij heeft zijn visie ervan, ik heb mijn visie ervan. Het is wat het is. Ik weet wat er gebeurd is, dat is voor mij het allerbelangrijkste", gaf Ziyech aan. Hij ontkende dat hij zich onprofessioneel gedroeg, weigerde te spelen of zichzelf boven de groep plaatste, zoals Halilhodzic beweerde. "Voor het eerst in mijn carrière zag ik een speler bij de nationale ploeg die niet wil trainen en doet alsof hij geblesseerd is", zei de bondscoach onder meer. "Hoewel tests hebben uitgewezen dat hij kan spelen. Ik zal dit gedrag niet tolereren zolang ik bondscoach ben van Marokko."

Het blijft voorlopig de vraag waar de toekomst van Ziyech wel ligt. Maandag schreef transfermarktexpert Fabrizio Romano dat de 28-jarige creatieveling geldt als 'plan B' bij Barcelona, indien de komst van Ferrán Torres niet gerealiseerd kan worden. Op dit moment zou Torres een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Barcelona, maar de club is nog niet rond met Manchester City. Barcelona heeft vijftig miljoen euro geboden, waar City een bedrag van zestig miljoen euro verlangt.