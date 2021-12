Revien Kanhai: Ajax werkt alleen bij ‘bevredigend aanbod’ mee aan transfer

Dinsdag, 21 december 2021 om 19:16 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ajax wil David Neres het liefst tot het einde van het seizoen behouden. Het management van de aanvaller ontkent dat de Amsterdamse club heeft laten weten dat de Braziliaan op de transferlijst is geplaatst om in de winter van club te veranderen. Met name Erik ten Hag is een groot voorstander van de continuïteit van Neres, ook al kiest de trainer van Ajax deze voetbaljaargang veelal voor een andere invulling van de voorhoede.

“Die geruchten zijn niet waar”, vertelt Revien Kanhai van Forza Sports Group dinsdag aan Ajax Showtime. “Ajax maakt het liefst het seizoen af met Neres, tenzij er een aanbod komt dat voor beide partijen bevredigend is. De club wil het liefste met Neres de beslissende maanden van het seizoen aangaan. Ajax weet uit eigen ervaring dat hij dan beslissend kan zijn voor de club.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag kreeg vorige week na het bekerduel met BVV Barendrecht (4-0 winst) de vraag wat Neres nodig zou hebben om zijn oude vorm terug te krijgen. “Wat versta je onder zijn oude vorm? Wat verwacht je van hem?”, vroeg Ten Hag zich af. De oefenmeester gelooft niet dat de Braziliaan in het prachtige seizoen 2018/19 met meer zelfvertrouwen speelde. “Neres maakte ook dat jaar geen twintig goals. Hij creëert kansen, woensdagavond zelfs heel veel. Alleen gingen ze er niet in, maar hij creëert ze wel.”

Neres, 24 jaar, speelde tot dusver dit seizoen 21 duels in alle competities. Hij verscheen echter maar vijf keer aan het startsignaal. Afgelopen zomer mocht de Braziliaan weliswaar vertrekken, maar een transfer bleef uit. “Hij zit hier vierenhalf jaar, dus voor hem was het het juiste moment om naar een nieuwe omgeving te gaan”, zei directeur voetbalzaken Marc Overmars in september tegen Voetbal International.

“Dat dat niet gelukt is, is teleurstellend. Heel veel clubs wilden hem huren, maar daar heeft Ajax niks aan. Dat hebben we continu afgehouden.” Alle clubs hikten tegen de gewenste transfersom van ruim twintig miljoen euro, bonussen en een percentage doorverkoop aan. Het contract van Neres met Ajax loopt medio 2023 ten einde.