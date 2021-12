AC Milan en Internazionale hakken knoop door: dit wordt hun nieuwe stadion

Dinsdag, 21 december 2021 om 18:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:00

AC Milan en Internazionale hebben gezamenlijk een nieuw stadion uitgekozen. De topclubs uit de Serie A, die momenteel al een stadion delen, namen de afgelopen maanden diverse voorgestelde ontwerpen onder de loep en hebben gekozen voor een ontwerp van Studio Populous, dat de werktitel La Cattedrale draagt. Het nieuwe stadion is naar verwachting klaar in 2027 en moet 65.000 toeschouwers kunnen huisvesten. Beide clubs hopen jaarlijks tachtig miljoen euro aan inkomsten te genereren uit het stadion.

Momenteel voetballen Milan en Inter in het Giuseppe Meazza. Dat stadion wordt ook wel het San Siro genoemd, naar de wijk waarin het stadion ligt. Omdat het nieuwe stadion naast het huidige complex wordt gebouwd, blijft de naam San Siro eraan verbonden. De tijd moet leren of het stadion in de volksmond San Siro blijft heten of bekend komt te staan als La Cattedrale. Die werktitel, vertaald 'de Kathedraal', wordt aan het stadion gegeven omdat voor het ontwerp inspiratie is gehaald uit de Kathedraal van Milaan. Studio Populous is ook het architectenbureau achter het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur.

Het ontwerp van La Cattedrale, het nieuwe onderkomen van AC Milan en Internazionale.

Met 65.000 toeschouwers ligt de capaciteit aanzienlijk onder die van het Giuseppe Meazza, waar 80.000 personen in kunnen. Het terugschalen van de capaciteit is te verklaren doordat Milan en Inter zelden in een uitverkocht huis spelen. In het seizoen 2018/19, het laatste volledige seizoen voor de coronapandemie, zaten gemiddeld 54.651 fans op de tribune bij wedstrijden van Milan en 58.190 bij Inter. In de historie had alleen Milan gemiddelde toeschouwersaantallen die de 65.000 overstegen, maar dat was voor het laatst het geval in het seizoen 1993/94.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2026 wordt in het Giuseppe Meazza gehouden, maar vervolgens zal het stadion deels worden afgebroken. Supporters zullen in het nieuwe stadion dichter op het veld staan dan nu het geval is. Ook wordt meer ruimte voor businesseats vrijgemaakt. Naast het stadion zal een park komen van zo'n 50.000 vierkante meter. Het gebied rondom het stadion wordt volledig voetgangersgebied zijn, met ongeveer 110 duizend vierkante meter groen. De parkeerplaatsen, momenteel goed voor ongeveer 27 procent van de oppervlakte van het stadiongebied, worden volledig ondergronds gebouwd.