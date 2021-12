Justitie pakt door en doet na Juventus ook inval bij Internazionale

Dinsdag, 21 december 2021 om 17:50 • Rian Rosendaal

Het Openbaar Ministerie in Milaan onderzoekt mogelijke wantoestanden rondom uitgaande transfers bij Internazionale tussen 2017 en 2019, zo is dinsdag duidelijk geworden. Er zijn reeds documenten in beslag genomen door de Italiaanse autoriteiten en Inter meldt dinsdagmiddag in een officieel persbericht dat alle medewerking zal worden verleend aan het grootschalige onderzoek van het OM in Milaan.

De boekhouding van Inter tussen 2017 en 2019 zal nader worden onderzocht, zonder dat bij voorbaat de fout bij specifieke personen wordt gelegd. "Internazionale bevestigt dat het de vereiste documentatie heeft verstrekt met betrekking tot de verkoop van bepaalde spelers in de seizoenen 2017/18 en 2018/19. Het verzoek werd ontvangen door het Openbaar Ministerie van Milaan om de boekhouding eens nader tegen het licht te houden", zo valt onder meer te lezen in de verklaring die door Inter is afgegeven.

?? | COMUNICATO



Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano ??https://t.co/LtVZttFdUc — Inter ?????? (@Inter) December 21, 2021

"De jaarrekening van de vennootschap wordt opgesteld in overeenstemming met de strengste boekhoudprincipes. Geen enkel lid van Inter wordt momenteel onderzocht. Er is ook geen formeel bezwaar ingediend. Zoals vermeld in de verklaring van de officier van justitie gaat het slechts om vooronderzoeken", voegt de leiding van Inter daaraan toe. Het is de tweede keer dat een club uit de Serie A te maken krijgt met een inval van de Italiaanse justitie, na Juventus in november van dit jaar.

In opdracht van justitie werden kantoren van Juventus in Turijn en Milaan grondig doorzocht. La Vecchia Signora zou tussen 2019 en 2021 hebben gerommeld met de transferwaardes van enkele spelers, om daarmee de financiële huishouding op orde te kunnen krijgen. Juventus zou daarnaast facturen hebben verzonden voor niet-bestaande transacties. Volgens justitie zou het gaan om een totaalbedrag van circa vijftig miljoen euro. Voorzitter Andrea Agnelli, vice-voorzitter Pavel Nedved en voormalig technisch directeur Fabio Paratici, thans in dienst van Tottenham Hotspur, zijn de verdachten in deze zaak.

Inval bij Juventus wegens gerommel met transferwaardes sinds 2019