Boze Conte overweegt gang naar de rechter: ‘Ik kan dit niet accepteren’

Dinsdag, 21 december 2021

Antonio Conte is verbolgen over het feit dat de UEFA maandag een einde maakte aan het Conference League-avontuur van Tottenham Hotspur. De zogenoemde Control, Ethics and Disciplinary Body van de Europese voetbalbond kende the Spurs een reglementaire 0-3 nederlaag toe voor de laatste groepswedstrijd tegen Stade Rennes. Dat duel kon vanwege de vele coronagevallen bij Tottenham niet doorgaan. Conte vindt het onbegrijpelijk dat de UEFA geen nieuwe speeldatum kan vinden en overweegt zelfs gerechtelijke stappen.

De gang naar het internationale sporttribunaal CAS is volgens Conte zeker niet ondenkbaar. "Het is allemaal nog niet definitief. We kunnen nog laten uitzoeken of deze ongelooflijke beslissing al dan niet definitief zal worden. We kijken met heel veel vertrouwen uit naar de volgende stap en ik herhaal nogmaals dat we het verdienen om kwalificatie voor de volgende ronde op het veld af te dwingen, niet in de rechtszaal. Ik kan dit simpelweg niet accepteren. We zijn door deze beslissing zeer, zeer teleurgesteld in de UEFA. Het is gewoon niet eerlijk, dit is niet de juiste manier."

"Het is gewoon niet eerlijk, omdat de hele wereld weet dat we te maken hebben gehad met een groot coronaprobleem. We konden niet in actie komen, omdat we veel spelers corona hadden opgelopen en de Britse regering besloot om ons trainingscomplex op slot te gooien", voegt de verontwaardigde Conte daaraan toe. Tottenham kwam zondag wel weer in actie tegen Liverpool (2-2) en ook het duel met West Ham United van woensdag in de kwartrfinale van de EFL Cup vindt doorgang.

Davinson Sánchez deelt dinsdagmiddag de mening van zijn boze manager. "We hebben het recht om te spelen en het is niet eerlijk om zomaar uit de Conference League gegooid te worden. We hadden het lastig in de uitwedstrijden in de groepsfase, maar de kans om door te gaan was er nog steeds. Dit is dus gewoon een enorm oneerlijke situatie", aldus de teleurgestelde centrumverdediger van de Noord-Londense club.

Niet Tottenham Hotspur maar Vitesse gaat verder in de Conference League.

De UEFA maakte maandag in een persbericht bekend dat de wedstrijd door Tottenham forfeited is, wat betekent dat er volgens de UEFA-regels een 0-3 nederlaag is toegekend. Het oordeel van de UEFA betekent een grote opluchting voor Vitesse, dat sinds de afsluitende groepswedstrijd tegen NS Mura (3-1 zege) van donderdag 9 december in onzekerheid leefde. Vanwege een uitbraak van het coronavirus speelde Tottenham op diezelfde dag niet tegen Stade Rennes.

De Europese voetbalbond communiceerde later dat er geen nieuwe speeldatum is gevonden, waardoor de wedstrijd niet meer gespeeld kon worden. Een reglementaire nederlaag voor Tottenham lag het meest voor de hand, omdat de Engelse club zelf niet in actie kon komen. De spelers van Stade Rennes waren al in Engeland aangekomen. De zogenaamde Control, Ethics and Disciplinary Body van de UEFA moest een beslissing nemen over de afloop van het duel. In Engeland werd er gemeld dat het ook nog mogelijk was dat Tottenham en Stade Rennes in januari nog tegen elkaar zouden kunnen spelen.

De Gelderlander schreef dat Vitesse niet gerust was op een goede afloop. De club vreesde een 'onnavolgbaar verdict'. "De Eredivisionist stapt in nood naar de hoogste rechter. Dat kan tot aan het Europese Hof van Arbitrage, het CAS", zo klonk het. Die stap is inmiddels niet meer nodig. Vitesse gaat samen met Stade Rennes de knock-outfase in. De Arnhemmers pakten tien punten uit zes groepswedstrijden; Tottenham speelde er vijf en eindigt op zeven punten. Als de wedstrijd tegen Stade Rennes wel was gespeeld, hadden the Spurs genoeg aan een overwinning om Vitesse voor te blijven.

Omdat er tijdens de loting voor de knock-outfase nog geen uitsluitsel was, zaten de namen van Vitesse en Tottenham in hetzelfde balletje. Leicester City was als landgenoot van Tottenham zodoende geen optie als tegenstander. Uiteindelijk kwam Rapid Wien uit de koker als opponent. De heenwedstrijd van de tussenronde wordt afgewerkt op 17 februari, waarna de return in Arnhem op 24 februari op het programma staat. AZ en Feyenoord stromen als groepswinnaar pas in de achtste finales van de Conference League in.