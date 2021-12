Xavi kiest voor één wijziging in basisopstelling van Barcelona

Dinsdag, 21 december 2021 om 20:20 • Laatste update: 20:46

De opstelling van Barcelona voor de uitwedstrijd tegen Sevilla van dinsdagavond in LaLiga is bekend. Trainer Xavi kiest ten opzichte van de 3-2 overwinning op Elche van afgelopen zaterdag voor één wijziging: Gerard Piqué keert na een schorsing vanwege vijf gele kaarten terug in de achterhoede en dat gaat ten koste van Clément Lenglet. Er is opnieuw geen basisplaats voor Nico. Frenkie de Jong start ook bij Barcelona, terwijl Luuk de Jong weer op de bank begint. Het duel in Sevilla begint om 21.30 uur en staat onder leiding van Carlos Del Cerro Grande.

Barcelona bezet momenteel de achtste plaats in LaLiga, met 27 punten uit 17 competitiewedstrijden. Sevilla maakt een zeer sterk seizoen door en staat halverwege deze jaargang op de tweede plaats, met een achterstand van zes punten op koploper Real Madrid. Het is voor beide clubs de laatste wedstrijd van het jaar 2021. Barcelona hervat de competitie op 2 januari met een uitwedstrijd tegen Real Mallorca. Sevilla gaat een dag later op bezoek bij Cádiz.

Opstelling Sevilla: Bono ; Koundé, Diego Carlos, Fernando Reges, Rekik; Jordán, Delaney, Rakitic ; Ocampos, Rafa Mir en Papu Gómez.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Busquets, Frenkie De Jong, Gavi; Dembelé, Jutglà en Abde.