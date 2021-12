Ajax kan Slot niet imponeren: ‘Hebben ze er heel slecht laten uitzien’

Dinsdag, 21 december 2021 om 15:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:36

Arne Slot komt dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan Heerenveen-uit nog even terug op de verloren Klassieker tegen Ajax (0-2) van zondag. De trainer van Feyenoord heeft de hele wedstrijd teruggekeken en komt nadien tot de conclusie dat zijn ploeg zeker niet minder was dan de concurrent uit Amsterdam. Slot pakt de statistieken van de ontmoeting in De Kuip erbij om zijn mening kracht bij te zetten.

"Ajax heeft voor het eerst in zes jaar maar een keer op doel geschoten en dat was nog een penalty ook", verwijst Slot op het perspraatje in De Kuip naar de 0-2 van de Ajax-aanvoerder vanaf elf meter in de tweede helft. "Dat betekent dat we het zonder bal heel goed gedaan hebben, dat we Ajax er heel slecht hebben laten uitzien. En dat is nog geen team gelukt in dit seizoen ", blijft de oefenmeester van Feyenoord ondanks de nederlaag op eigen veld positief naar de toekomst kijken.

Slot is van mening dat tot aan de 0-2 van Ajax het initiatief eigenlijk constant bij Feyenoord lag. "Maar dan zie je wel dat Ajax, in tegenstelling tot in andere wedstrijden, vaak met zeven, acht of negen man in het eigen strafschopgebied stond. Het lukte ons niet om de vrije man te vinden. Verder hebben we aangetoond dat we fitter waren dan Ajax, in ieder geval in deze wedstrijd, dus er waren ook positieve dingen. Maar de teleurstelling zat in dat we verliezen en met name dat we aan de bal niet ons beste spel gespeeld hebben", aldus Slot.