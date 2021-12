Slot brengt dag voor jaarafsluiter slecht nieuws over Feyenoord-duo

Dinsdag, 21 december 2021 om 14:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:30

Tegenslag voor Feyenoord in aanloop naar de laatste competitiewedstrijd van 2021. Trainer Arne Slot meldt dinsdagmiddag op de persconferentie namelijk dat Gernot Trauner en Luis Sinisterra woensdagavond sowieso niet inzetbaar zijn in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Trauner raakte vorige woensdag geblesseerd in het bekerduel met FC Twente (2-1 nederlaag) en de verdediger miste zondag De Klassieker tegen Ajax (0-2 nederlaag). Sinisterra haakte zondag af in De Kuip en is dus ook niet op tijd fit voor de jaarafsluiter in Friesland.

Het is nog onzeker of Trauner en Sinisterra in de eerste week van januari met de Feyenoord-selectie meekunnen op trainingskamp in Zuid-Spanje. Sinisterra is dinsdag in ieder geval naar het ziekenhuis geweest om een scan te laten maken. Feyenoord sluit de eerste seizoenshelft woensdagavond af in het Abe Lenstra Stadion en de Eredivisie wordt door het elftal van Slot hervat op 15 januari. Vitesse is dan de tegenstander in De Kuip, mocht de Nederlandse regering in de tussentijd geen maatregelen nemen die betrekking hebben op het voetbal.

Feyenoord incasseerde twee nederlagen op rij en wist ruim een week geleden ook niet te winnen van FC Groningen: 1-1. De Rotterdamse club staat inmiddels op vier punten achterstand van koploper PSV. Ajax is door de zege van zondag in De Kuip drie punten uitgelopen op Feyenoord. "Als je een topclub bent, weet je dat je moet reageren als je twee keer op rij verloren hebt", concludeert Slot op de persbijeenkomst van dinsdag. "We zullen woensdag zien of dat gaat lukken."

"Met reageren bedoel ik dan met name dat we het spel spelen dat we het hele seizoen al spelen, en dat er geen teleurstelling in de groep moet zitten", geeft Slot mee aan zijn spelersgroep. "Natuurlijk zijn er nu twee teleurstellingen achter elkaar geweest (tegen Twente en Ajax, red.), maar spelers zijn wel in staat door bepaalde teleurstellingen heen te kijken. En teleurstelling is ook niet zo erg, want over het algemeen leidt dat tot nét een stapje erbij zetten. Dat is op dit moment blijkbaar nodig bij ons", aldus de Feyenoord-coach.