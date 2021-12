Mario Bilate ontploft na kritiek: ‘Hou lekker je bek, kan mij het verrotten’

Dinsdag, 21 december 2021 om 14:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:44

Mario Bilate heeft op Twitter stevig uitgehaald naar enkele criticasters. De spits heeft dit seizoen bij NAC Breda vanwege een liesblessure nog nauwelijks een rol van betekenis kunnen spelen. Onder een artikel van BN/De Stem over Bilate wordt gesuggereerd dat hij beter kan vertrekken bij de Parel van het Zuiden en dat hij een zakkenvuller is. Daar blijkt Bilate duidelijk niet van gediend.

“Hou lekker je bek”, schrijft Bilate in een reactie op Twitter. “Ik heb alleen mijzelf en mensen die dicht bij me staan wat te bewijzen. Ik ken jullie niet en jullie mij al helemaal niet op basis van een podcast of interviews. Kan mij het verrotten hoe jij me herinnert als voetballer. Dat definieert mij als mens niet! Als ik morgen de pijp uit ga, boeit het me geen ene t*fus hoe ik herinnerd word als voetballer door mensen uit Rotterdam, Dundee, Den Bosch, Emmen, Waalwijk en/of Breda."

Jack, hou lekker je bek. Ik heb alleen mijzelf en mensen die dicht bij me staan wat te bewijzen. Ik ken jullie niet en jullie mij al helemaal niet obv een podcast of interviews. Kan mij het verrotten hoe jij me herinnert als voetballer. Dat definieert mij als mens niet! — Mario Bilate (@BilateMario) December 21, 2021

De aanvaller geeft vervolgens aan dat hij veel meer is dan een voetballer. “Ik ben vader, zoon, broer, vriend, man en nog zoveel meer voordat ik een voetballer ben. Ik ben een liefdevolle familieman, een goedlachse doorzetter. Iemand die hoe zwaar de situatie ook is, er alles aan doet om zijn kop omhoog te houden. Een optimist tot de kist. Dus wat jij en je vriendjes op Twitter of in de kroeg met een paar koude kletsers in je mik vinden, zal me oprecht een worst wezen.”

“Vind je het niks, prima. Drink er lekker één op jezelf. Vind je het wat, prima. Drink er lekker één op mij”, zo schrijft Bilate. “Maar zeg alsjeblieft niet wat ik zou moeten doen of hoe ik mijn leven moet leiden. Aan het einde van de rit, moet IK mezelf met een zekere voldoening in de spiegel kunnen aankijken, ongeacht de uitkomst. Zouden jullie nu zo vriendelijk willen zijn om me te excuseren? Ik heb een saai revalidatieprogramma te volgen, maar ik ga hem uitvoeren alsof ik hem geweldig vind. Fijne dagen. Groetjes", zo besluit Bilate.